Говорити про малюків, а не власні перипетії: як сказати дитині про розлучення батьків

З різних причин дорослі люди розходяться, але в них залишаться спільна дитина. Коли шлюб не вдалося зберегти — не вплинули ані розмови, ані допомога психолога — необхідно чесно зізнатися в цьому дитині.

Але як це зробити, адже дитина при розлученні відчуває себе розгубленою, тривожною, відчуває біль.

Як повідомити дитину про розлучення батьків, відповідає кандидатка психологічних наук, Світлана Арефнія.

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Як сказати дитині про розлучення батьків

— Для початку варто зібратися всією сім’єю і говорити лише про дитину, — наголошує психологиня. — Не про стосунки дорослих, про те, що вони підійшли чи не підійшли один одному. Бо дитина цього не розуміє і не захоче розуміти.

Тож варто наголосити: батьки тепер не житимуть разом, але дитина бачитиметься з обома батьками так часто, як це буде можливо.

Треба дати дитині чіткий план, за яким далі складатиметься життя кожного з членів сім’ї.

За словами психологині, дитині треба дати зрозуміти, що її люблять та про неї піклуються.

— Дитина має розуміти, що батьки нею опікуються, вони будуть з нею відпочивати, хочуть бути поруч, але зараз дорослі будуть жити окремо.

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Треба особливо акцентувати на тому, що будуть робити батьки для дитини при зміні цих умов.

Тоді дитина буде звертати увагу саме на те, що стосуватиметься її, а не особистих стосунків обох батьків.

— Дуже важливо не обговорювати з дитиною ніяких дрібниць ваших стосунків, не втягувати дитину в особисті переживання кожного дорослого та сімейні перипетії, — наголошує Світлана Арефнія.

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