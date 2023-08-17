Не забудь о важном: перечень необходимой канцелярии в школу 2023, которую нужно купить

Иногда ты даже можешь не замечать, как быстро летит время. А особенно непонятно, как успевает пройти лето.

Но родителям все же приходится в конце теплых дней вспомнить важное дело — купить канцелярию в школу для их детей.

Чтобы не потеряться и не забыть что-нибудь, когда бегаешь по магазинам наспех, Вікна собрали для тебя небольшой список самых необходимых вещей ребенку в школе.

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дневник;

тетради в линию и клетку (для младших классов — тетради в косую линию);

обложки для тетрадей и учебников;

папка для тетрадей;

синие ручки;

простые карандаши (также можно приобрести еще и цветные);

пенал;

закладки для книг;

точилка;

резинка;

линейка;

циркуль;

транспортир;

маркеры;

корректор.

Все уже успели вместе с ребенком приобрести, но до сих пор в раздумьях, что надеть на 1 сентября? Тогда читай по ссылке подборку идей для младшей, средней и старшей школы.

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