Не забудь про важливе: повний перелік необхідної канцелярії в школу 2023, яку треба купити

Іноді ти навіть можеш не помічати, як швидко летить час. А особливо незрозуміло, як встигає промайнути літо.

Та батькам все ж таки доводиться наприкінці теплих днів згадати про важливу справу — купити канцелярію в школу для їхніх дітей.

Щоб не загубитись та не забути щось, коли бігаєш магазинами поспіхом, Вікна зібрали для тебе невеликий список найбільш необхідних речей дитині в школі.

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щоденник;

зошити в лінію та клітинку (для молодших класів — зошити у косу лінію);

обгортки для зошитів і підручників;

папка для зошитів;

сині ручки;

прості олівці (також можна придбати ще й кольорові);

пенал;

закладки для книг;

стругачка;

гумка;

лінійка;

циркуль;

транспортир;

маркери;

коректори.

Усе вже встигли разом з дитиною придбати, але досі в роздумах, що вдягнути на 1 вересня? Тоді читай за посиланням добірку ідей для молодшої, середньої та старшої школи.

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