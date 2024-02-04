Не в капусте! Книги о половом воспитании для детей — подборка

Половое созревание — важный этап развития ребенка, во время которого формируется не только тело, но и восприятие своих телесности, сексуальности, норм поведения. В это время закладываются важные понимания границ, ребенок начинает понимать, как устроен его организм.

Для многих родителей тема полового созревания остается неудобной, табуированной. На помощь им могут прийти соответствующие книги для детей всех возрастов, которые подробно и на простом языке рассказывают о физиологических особенностях развития девочек и мальчиков.

Книги о половом воспитании для детей

Все о твоем теле, от 3 до 5 лет

Нидерландская писательница создала несколько энциклопедических книг для детей всех возрастов. Ее книга Все о твоем теле подробно объясняет физиологию тела и его взросление для детей, не избегая неудобных вопросов.

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Серия книг Детям об интимном позволяет поговорить обо всем этом с малышами на разных этапах.

Автор также написала книги Моя семья, твоя семья; Да и Нет. Чувства; Откуда берутся дети.

Малечі про інтимні речі, от 3 до 8 лет

Эта книга рассказывает детям простым языком о половых органах, которые мы должны прикрывать нижним бельем.

К тому же автора Юлия Ярмоленко и Марьяна Гилевич раскрывают важные темы и дает ответы на вопрос, как правильно называются половые органы, как правильно ходить в туалет и заботиться о своей гигиене, что такое эрекция и менструация и откуда берутся дети.

У книги есть три переиздания, последнее из которых — за 2022 год.

Про інтимне просто, підліткам і дорослим, от 9 до 12 лет

Совершенно новая книга автора Екатерины Яновской рассказывает детям подросткового возраста об их половом созревании, переходных возрастах и его физиологических и психологических особенностях, а также подробно и без стереотипов объясняет важность контрацепции и какие ощущения могут быть во время первого полового опыта.

Книга также поможет родителям более откровенно говорить с подростками об интимных вещах и сделает тему о половом воспитании более простой и менее табуированной для детей и взрослых.

Энциклопедия половой жизни, от 10 до 13 лет

Энциклопедию для подростков составили гинекологи и специалисты Жан Коэн, Кристиан Верду, Жаклин Кан-Натан и книга содержит научно подтвержденную информацию для детей.

Книга содержит много иллюстраций, которые наглядно показывают разницу между мужчинами и женщинами, а еще доступным языком и доказательно рассказывают о половой жизни.

Без маячні про перші місячні, от 9 до 12 лет

Секс-педагог и писательница Юлия Ярмоленко написала замечательную книгу для девочек, которая на простом языке объясняет, как понять, что скоро начнется менструация, какое белье выбрать, чем пользоваться и как о первой менструации говорить с родителями.

Автор также собрала самые распространенные мифы о периоде взросления девушек и объяснила, почему это не правда.

Как я взрослею. Пособие для девочек/мальчиков, от 9 до 12 лет

Авторы Анита Найк и Фил Уилкинсон сделали замечательные книги о взрослении подростков. Обе являются отличным инструментом, помогающим понять процесс взросления.

Также книги содержат советы, как справиться с теми или иными ситуациями.

Не в капусте! Книги о половом воспитании для детей — подборка / 2 Фотографии

Подборка книг о половом воспитании: советы секс-педагога

Секс-педагог Юлия Ярмоленко ранее делилась своим топом книг для детей о половом воспитании с изданием NV. Мы также прилагаем этот список и делимся им с тобой.

Мое удивительное тело, для возраста 2-3 года. Авторы Рут Мартин и Аллан Сандерс отвечают на вопросы о гигиене, туалете, откуда берутся дети. Не в капусте и не аист, от 2 до 8 лет. Анна Герцог и Жоэль Турлониас создали красивую иллюстрированную книгу для детей всех возрастов. Книга будет полезна и для семей, где воспитывают двоих или более детей. Большая книга чувств, от 3 лет. Польский писатель Гжегож Касдепке создал одну из самых хороших книг для детей и родителей, что учит младших узнавать свои эмоции. Відверта розмова про це, от 6 до 12 лет для глубокого изучения важных тем о половом созревании и сексуальных отношениях. Откуда я взялся? Правдивые ответы на неудобные вопросы, от 5 до 10 лет. Авторы Хосе Р. Диас Морфа, Екатерина Марасси Кандия, Пилар Мигальон Лопесоса и Мерседес Палоп Ботелья создали замечательную книгу о физиологии, половых органах, мастурбации, зачатии, беременности и родах, контрацепции. #Я не боюся сказати. Найвідвертіша книга для підлітків. Книга Насти Мельниченко создана не только для подростков, но и для родителей.

Сексуальное образование проводится не только через книги, но и через фильмы и шоу. Что посмотреть о сексе детям и взрослым, мы писали в другом материале.

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