Не в капусте! Книги о половом воспитании для детей — подборка

Половое созревание — важный этап развития ребенка, во время которого формируется не только тело, но и восприятие своих телесности, сексуальности, норм поведения. В это время закладываются важные понимания границ, ребенок начинает понимать, как устроен его организм.
Для многих родителей тема полового созревания остается неудобной, табуированной. На помощь им могут прийти соответствующие книги для детей всех возрастов, которые подробно и на простом языке рассказывают о физиологических особенностях развития девочек и мальчиков.
Нидерландская писательница создала несколько энциклопедических книг для детей всех возрастов. Ее книга Все о твоем теле подробно объясняет физиологию тела и его взросление для детей, не избегая неудобных вопросов.
Серия книг Детям об интимном позволяет поговорить обо всем этом с малышами на разных этапах.
Автор также написала книги Моя семья, твоя семья; Да и Нет. Чувства; Откуда берутся дети.
Автор также написала книги Моя семья, твоя семья; Да и Нет. Чувства; Откуда берутся дети.
Эта книга рассказывает детям простым языком о половых органах, которые мы должны прикрывать нижним бельем.
К тому же автора Юлия Ярмоленко и Марьяна Гилевич раскрывают важные темы и дает ответы на вопрос, как правильно называются половые органы, как правильно ходить в туалет и заботиться о своей гигиене, что такое эрекция и менструация и откуда берутся дети.
У книги есть три переиздания, последнее из которых — за 2022 год.
Совершенно новая книга автора Екатерины Яновской рассказывает детям подросткового возраста об их половом созревании, переходных возрастах и его физиологических и психологических особенностях, а также подробно и без стереотипов объясняет важность контрацепции и какие ощущения могут быть во время первого полового опыта.
Книга также поможет родителям более откровенно говорить с подростками об интимных вещах и сделает тему о половом воспитании более простой и менее табуированной для детей и взрослых.
Энциклопедию для подростков составили гинекологи и специалисты Жан Коэн, Кристиан Верду, Жаклин Кан-Натан и книга содержит научно подтвержденную информацию для детей.
Книга содержит много иллюстраций, которые наглядно показывают разницу между мужчинами и женщинами, а еще доступным языком и доказательно рассказывают о половой жизни.
Секс-педагог и писательница Юлия Ярмоленко написала замечательную книгу для девочек, которая на простом языке объясняет, как понять, что скоро начнется менструация, какое белье выбрать, чем пользоваться и как о первой менструации говорить с родителями.
Автор также собрала самые распространенные мифы о периоде взросления девушек и объяснила, почему это не правда.
Авторы Анита Найк и Фил Уилкинсон сделали замечательные книги о взрослении подростков. Обе являются отличным инструментом, помогающим понять процесс взросления.
Также книги содержат советы, как справиться с теми или иными ситуациями.
Секс-педагог Юлия Ярмоленко ранее делилась своим топом книг для детей о половом воспитании с изданием NV. Мы также прилагаем этот список и делимся им с тобой.
Сексуальное образование проводится не только через книги, но и через фильмы и шоу. Что посмотреть о сексе детям и взрослым, мы писали в другом материале.
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