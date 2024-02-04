Не в капусті! Книги про статеве виховання для дітей — добірка

Статеве дозрівання — важливий етап розвитку дитини, під час якого формується не лише тіло, а й сприйняття своїх тілесності, сексуальності, норм поведінки. У цей час закладаються важливі розуміння кордонів, дитина починає розуміти, як влаштований її організм.

Для багатьох батьків тема статевого дозрівання залишається незручною, табуйованою. На допомогу їм можуть прийти відповідні книги для дітей будь-якого віку, які детально та простою мовою розповідають про фізіологічні особливості розвитку дівчаток та хлопчиків.

Книги про статеве виховання для дітей

Усе про твоє тіло, від 3 до 5 років

Нідерландська письменниця створила кілька енциклопедичних книг для дітей різного віку. Її книга Усе про твоє тіло детально пояснює фізіологію тіла та його дорослішання для дітей, не уникаючи незручних питань.

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Серія книжок Дітям про інтимне дає змогу поговорити про все це із малечею на різних етапах.

Авторка також написала книги Моя родина, твоя родина; Так і Ні. Почуття; Звідки беруться діти.

Малечі про інтимні речі, від 3 до 8 років

Ця книга розповідає дітям простою мовою про статеві органи, які ми маємо прикривати спідньою білизною.

До того ж авторки Юлія Ярмоленко та Марʼяна Гілевич розкривають важливі теми та дає відповіді на запитання, як правильно називаються статеві органи, як правильно ходити до вбиральні та дбати про свою гігієну, що таке ерекція та менструація і звідки беруться діти.

Книга має три перевидання, останнє з яких — за 2022 рік.

Про інтимне просто підліткам і дорослим, від 9 до 12 років

Зовсім нова книга авторки Катерини Яновської розповідає дітям підліткового віку про їхнє статеве дозрівання, перехідних вік та його фізіологічні й психологічні особливості, а також детально та без стереотипів пояснює важливість контрацепції і які відчуття можуть бути під час першого статевого досвіду.

Видання також допоможе батькам більш відверто говорити з підлітками про інтимні речі та зробить тему про статеве виховання простішою та менш табуйованою для дітей та дорослих.

Енциклопедія статевого життя, від 10 до 13 років

Енциклопедію для підлітків уклали гінекологи та фахівці Жан Коен, Крістіан Верду, Жаклін Кан-Натан, тож книга містить науково підтверджену інформацію для дітей.

Книга містить багато ілюстрацій, які наочно показують відмінність між чоловіками та жінками, а ще доступною мовою та доказово розповідають про статеве життя.

Без маячні про перші місячні, від 9 до 12 років

Секс-педагогиня та письменниця Юлія Ярмоленко написала чудову книгу для дівчаток, яка простою мовою пояснює, як зрозуміти, що скоро почнеться менструація, яку білизну обрати, чим користуватися та як про першу менструацію говорити з батьками.

Авторка також зібрала найпоширеніші міфи про період дорослішання дівчат та пояснила, чому це не правда.

Як я дорослішаю. Посібник для дівчат/хлопців, від 9 до 12 років

Автори Аніта Найк та Філ Вілкінсон зробили чудові книги про дорослішання підлітків. Обидві є гарним інструментом, який допомагає зрозуміти процес дорослішання.

Також книги містять поради, як впоратися з тими чи іншими ситуаціями.

Не в капусті! Книги про статеве виховання для дітей — добірка / 2 Фотографії

Добірка книг про статеве виховання: поради секс-педагогині

Секс-педагогиня Юлія Ярмоленко раніше ділилася власним топом книг для дітей стосовно статевого виховання з виданням NV. Ми також додаємо цей список та ділимося ним із тобою.

Моє дивовижне тіло, для віку 2-3 роки. Автори Рут Мартін і Аллан Сандерс відповідають на запитання про гігієну, вбиральню, звідки беруться діти. Не в капусті й не лелека, від 2 до 8 років. Анна Герцог та Жоель Турлоніас створили красиву ілюстровану книгу для дітей різного віку. Книга буде корисною й для сімей, де виховують двох чи більше дітей. Велика книга почуттів, від 3 років. Польський письменник Ґжеґож Касдепке створив одну із найдобріших книг для дітей та батьків, що вчить молодших дізнаватися про свої емоції. Відверта розмова про це, від 6 до 12 років для глибокого вивчення важливих тем про статеве дозрівання та сексуальні стосунки. Звідки я взявся? Правдиві відповіді на “незручні” запитання, від 5 до 10 років. Автори Хосе Р. Діас Морфа, Катерина Марассі Кандія, Пілар Мігальон Лопесоса та Мерседес Палоп Ботелья створили чудову книгу про фізіологію, статеві органи, мастурбацію, зачаття, вагітність і пологи, контрацепцію. #Я не боюся сказати. Найвідвертіша книга для підлітків. Книга Насті Мельниченко створена не лише для підлітків, а й для батьків.

Сексуальна освіта проводиться не лише через книги, а й через фільми та різноманітні шоу. Що подивитися про секс дітям та дорослим, ми писали в іншому матеріалі.

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