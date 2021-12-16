Мои дети постоянно ссорятся — психологи объяснили, как реагировать

Вам тоже кажется, что только ваши дети не могут жить дружно? Не переживайте, вы не одни такие!

Психологи объяснили, почему ссоры между детьми — это нормально и какую стратегию разрешения конфликтов следует выбрать родителям.

Как избежать детских ссор?

Психолог и психотерапевт Олег Следь советует не бояться ссор между детьми, потому что это процесс формирования их отношений с равными себе. Ссоры точно будут.

Переживать следует, если их не будет. Если человека воспитывают в тепличных условиях, то он вырастет с перфекционизмом.

В мире, где нет ничего и никого идеального, ему будет сложно строить отношения с другими, ведь у него будут слишком высокие требования к людям.

Чтобы уменьшить количество ссор и моральный ущерб от них, соблюдайте простые правила.

Спрашивайте детей, что они чувствуют, демонстрируйте каждому свою поддержку. Обсудите семейные правила и следуйте им, показывая детям свой пример. Будьте справедливы. Не наказывайте, а объясняйте. Не делите детей на старших и младших. Не стоит ругать старших, а младших прощать, обосновывая это тем, что “вы же старшие, должны быть умнее, а это еще маленький ребенок, не понимает, как можно, а как — нет”. Старший ребенок не должен отвечать за все поступки младших. Таким образом родители вкладывают в голову детям мысль, что нужно заботиться обо всех остальных, только не о себе. Отношения братьев и сестер — это о равенстве. Уважайте ребенка и его выбор. Хоть он и маленький, но у него свои предпочтения, и родные должны это понимать. Уделяйте время детям. Делайте «папины дни» и «мамины дни» с каждым ребенком в отдельности, чтобы он чувствовал особый контакт с каждым из родителей. Поддерживайте дружескую атмосферу со своим партнером. Не ссорьтесь при детях и уважайте друг друга. Дети копируют модели поведения родителей.

Мои дети ссорятся. Нужно ли разбираться, кто виноват, или же наказать сразу всех без выяснения деталей спора?

Детский психолог Татьяна Кириенко уверяет, что большинство ссор, происходящих между детьми, не нуждаются в вашем вмешательстве. Дети должны сами учиться разрешать свои конфликты. Но смотрите, до какого предела это доходит.

Если конфликт набирает обороты, начинаются словесные и физические унижения — нужно отреагировать, остановить, но не наказывать. Выясните причины поведения каждого и объясните, что такая ситуация недопустима.

Если вы будете наказывать без выяснения деталей и причин, то дети будут чувствовать, что их переживания не важны.

Необходимо устанавливать определенные правила поведения в семье, но они не будут эффективными, если взрослые сами их не соблюдают.

Ситуация: дети поругались и пришли жаловаться друг на друга ко мне. Что делать?

Важно услышать обоих и показать, что вы понимаете переживания каждого. Попытайтесь отразить чувство ребенка: “Я вижу, что ты расстроен/-а. Мне тоже грустно из-за ваших ссор с братом/сестрой”.

Не угрожайте детям за ссоры, ведь это манипуляция. Не спешите быть судьей, решать, кто прав, а кто виноват. Иногда детям достаточно вашего сострадания.

У меня трое детей. Нужно играть с ними всеми вместе или уделять каждому время отдельно?

Психологи рекомендуют проводить время и всем вместе, и обязательно уделять внимание каждому. Ребенок должен знать, что у него есть свой день с одним из родителей, который будет принадлежать только им двоим.

Это будет иметь большое значение для малыша. Вы сможете избежать излишней ревности и споров между братьями и сестрами, ведь каждый будет чувствовать свою значимость.

Ситуация: я очень много работаю и редко когда имею свободное время. Как долго нужно играть с детьми?

Важна не продолжительность, а качество. Ребенок обрадуется даже небольшому проявлению внимания к нему, ведь почувствует, что контакт с родителями продолжается, о нем не забыли.

В семье родился новый ребенок, а старшие чувствуют себя брошенными и менее важными. Как этого избежать?

У детей всегда будет ревность к родителям и друг другу, но это можно смягчить. Родителям нужно помнить, что когда рождается второй ребенок, то прежде всего в поддержке и эмоциональном контакте нуждается именно первенец, — говорит Татьяна Кириенко.

Олег Следь отмечает, что у детей может развиваться эгоцентризм и эгоизм.

Эгоцентризм — это когда ребенок не понимает, что у других людей могут быть желания или потребности, отличные от его собственных. Он чувствует себя единственным в мире и воспринимает только свою точку зрения.

Эгоцентризм часто развивается у единственных детей в семье, привыкших к тому, что они — центр жизни родителей.

Когда же появляется брат или сестричка, для старшего это действительно шок.

В этом случае родители должны изменить свою модель поведения и отношение к ребенку так, чтобы он чувствовал себя важным, но не центром Вселенной.

Здоровый эгоизм — это когда ребенок в своем поведении руководствуется собственными интересами, но не вступает в конфликт с потребностями и желаниями других.

При здоровом эгоизме дети обычно не очень травматично переживают рождение другого ребенка, но все равно чувствуют, что появился кто-то, с кем нужно делить родительскую любовь.

Родители должны постепенно подготовить ребенка к появлению братика или сестренки. Разговаривайте с ним индивидуально и объясняйте, что из-за того, что младенец еще многое не умеет делать самостоятельно, ему нужно будет уделять больше времени, но вы все равно будете так же любить старшего.

Ситуация: дети часто меня переспрашивают, люблю ли я их одинаково. Как им донести, что они все для меня одинаково важны?

Психологи отмечают, что одинаково любить детей невозможно. Это совсем не значит, что родители любят кого-то больше, а кого-то меньше. Просто они по-разному испытывают эту любовь. И это нормально.

Если спросить папу или маму: «Как вы относитесь к дочери? А как к сыну?», и ответы будут разными, то это объясняется тем, что каждый ребенок индивидуален. Этого не стоит бояться или стыдиться.

Говорите с каждым ребенком наедине о своей любви. Используйте меньше отрицаний в разговоре. Люди лучше усваивают утвердительные предложения.

Сравните:

То, что у тебя появился маленький братик, не значит, что я тебя не люблю. То, что у тебя появился маленький братик, все равно означает, что я тебя люблю.

Когда вы говорите с ребенком индивидуально, не подчеркивайте, что любите всех своих детей, а направляйте слова именно этому сыну или дочери. Малышу не важно, как вы любите других.

Он хочет услышать, как вы любите его. Это не умалит вашу любовь к другим, если вы будете регулярно говорить о своих чувствах каждому ребенку в отдельности.

А если вы хотите качественно проводить время с ребенком, то советуем прочесть советы психолога и телеведущего Дмитрия Карпачева. Качественное внимание — это принципиально другой вид общения — более продуктивный, осмысленный, полный приятных эмоций, — поделился Карпачев о том, как проводить время с ребенком.