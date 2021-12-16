Мои дети постоянно ссорятся — психологи объяснили, как реагировать

Вам тоже кажется, что только ваши дети не могут жить дружно? Не переживайте, вы не одни такие!
Психологи объяснили, почему ссоры между детьми — это нормально и какую стратегию разрешения конфликтов следует выбрать родителям.
Психолог и психотерапевт Олег Следь советует не бояться ссор между детьми, потому что это процесс формирования их отношений с равными себе. Ссоры точно будут.
Переживать следует, если их не будет. Если человека воспитывают в тепличных условиях, то он вырастет с перфекционизмом.
В мире, где нет ничего и никого идеального, ему будет сложно строить отношения с другими, ведь у него будут слишком высокие требования к людям.
В мире, где нет ничего и никого идеального, ему будет сложно строить отношения с другими, ведь у него будут слишком высокие требования к людям.
Чтобы уменьшить количество ссор и моральный ущерб от них, соблюдайте простые правила.
Детский психолог Татьяна Кириенко уверяет, что большинство ссор, происходящих между детьми, не нуждаются в вашем вмешательстве. Дети должны сами учиться разрешать свои конфликты. Но смотрите, до какого предела это доходит.
Если конфликт набирает обороты, начинаются словесные и физические унижения — нужно отреагировать, остановить, но не наказывать. Выясните причины поведения каждого и объясните, что такая ситуация недопустима.
Если вы будете наказывать без выяснения деталей и причин, то дети будут чувствовать, что их переживания не важны.
Необходимо устанавливать определенные правила поведения в семье, но они не будут эффективными, если взрослые сами их не соблюдают.
Необходимо устанавливать определенные правила поведения в семье, но они не будут эффективными, если взрослые сами их не соблюдают.
Ситуация: дети поругались и пришли жаловаться друг на друга ко мне. Что делать?
Важно услышать обоих и показать, что вы понимаете переживания каждого. Попытайтесь отразить чувство ребенка: “Я вижу, что ты расстроен/-а. Мне тоже грустно из-за ваших ссор с братом/сестрой”.
Не угрожайте детям за ссоры, ведь это манипуляция. Не спешите быть судьей, решать, кто прав, а кто виноват. Иногда детям достаточно вашего сострадания.
Психологи рекомендуют проводить время и всем вместе, и обязательно уделять внимание каждому. Ребенок должен знать, что у него есть свой день с одним из родителей, который будет принадлежать только им двоим.
Это будет иметь большое значение для малыша. Вы сможете избежать излишней ревности и споров между братьями и сестрами, ведь каждый будет чувствовать свою значимость.
Это будет иметь большое значение для малыша. Вы сможете избежать излишней ревности и споров между братьями и сестрами, ведь каждый будет чувствовать свою значимость.
Ситуация: я очень много работаю и редко когда имею свободное время. Как долго нужно играть с детьми?
Важна не продолжительность, а качество. Ребенок обрадуется даже небольшому проявлению внимания к нему, ведь почувствует, что контакт с родителями продолжается, о нем не забыли.
У детей всегда будет ревность к родителям и друг другу, но это можно смягчить. Родителям нужно помнить, что когда рождается второй ребенок, то прежде всего в поддержке и эмоциональном контакте нуждается именно первенец, — говорит Татьяна Кириенко.
У детей всегда будет ревность к родителям и друг другу, но это можно смягчить. Родителям нужно помнить, что когда рождается второй ребенок, то прежде всего в поддержке и эмоциональном контакте нуждается именно первенец, — говорит Татьяна Кириенко.
Олег Следь отмечает, что у детей может развиваться эгоцентризм и эгоизм.
Эгоцентризм — это когда ребенок не понимает, что у других людей могут быть желания или потребности, отличные от его собственных. Он чувствует себя единственным в мире и воспринимает только свою точку зрения.
Эгоцентризм часто развивается у единственных детей в семье, привыкших к тому, что они — центр жизни родителей.
Эгоцентризм часто развивается у единственных детей в семье, привыкших к тому, что они — центр жизни родителей.
Когда же появляется брат или сестричка, для старшего это действительно шок.
В этом случае родители должны изменить свою модель поведения и отношение к ребенку так, чтобы он чувствовал себя важным, но не центром Вселенной.
Здоровый эгоизм — это когда ребенок в своем поведении руководствуется собственными интересами, но не вступает в конфликт с потребностями и желаниями других.
При здоровом эгоизме дети обычно не очень травматично переживают рождение другого ребенка, но все равно чувствуют, что появился кто-то, с кем нужно делить родительскую любовь.
Родители должны постепенно подготовить ребенка к появлению братика или сестренки. Разговаривайте с ним индивидуально и объясняйте, что из-за того, что младенец еще многое не умеет делать самостоятельно, ему нужно будет уделять больше времени, но вы все равно будете так же любить старшего.
Ситуация: дети часто меня переспрашивают, люблю ли я их одинаково. Как им донести, что они все для меня одинаково важны?
Психологи отмечают, что одинаково любить детей невозможно. Это совсем не значит, что родители любят кого-то больше, а кого-то меньше. Просто они по-разному испытывают эту любовь. И это нормально.
Если спросить папу или маму: «Как вы относитесь к дочери? А как к сыну?», и ответы будут разными, то это объясняется тем, что каждый ребенок индивидуален. Этого не стоит бояться или стыдиться.
Говорите с каждым ребенком наедине о своей любви. Используйте меньше отрицаний в разговоре. Люди лучше усваивают утвердительные предложения.
Говорите с каждым ребенком наедине о своей любви. Используйте меньше отрицаний в разговоре. Люди лучше усваивают утвердительные предложения.
Сравните:
Когда вы говорите с ребенком индивидуально, не подчеркивайте, что любите всех своих детей, а направляйте слова именно этому сыну или дочери. Малышу не важно, как вы любите других.
Он хочет услышать, как вы любите его. Это не умалит вашу любовь к другим, если вы будете регулярно говорить о своих чувствах каждому ребенку в отдельности.
А если вы хотите качественно проводить время с ребенком, то советуем прочесть советы психолога и телеведущего Дмитрия Карпачева. Качественное внимание — это принципиально другой вид общения — более продуктивный, осмысленный, полный приятных эмоций, — поделился Карпачев о том, как проводить время с ребенком.