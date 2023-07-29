Что может быть важнее для родителей, чем сияние радости в глазах их детей? Особенно, когда поводов для нее не так уж много, как прежде.

Поэтому команда Kids UA по ОО Возможности. Мотивация. Медиа уже целый год внедряет проект Волшебные Звоночки через приложение Изи Бизи от MaPanda для психологической поддержки для детей от четырех до девяти лет.

Главный анимированный персонаж, который общается с малышами, это Волшебная Морковка. И она познакомилась уже с более чем 2000 детишек.

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Однако в День радости 1 августа команда проекта стремится поставить национальный рекорд, чтобы сделать немного счастливее еще 1000 малышей.

Как будет происходить установление рекорда радости

1 августа, в международный день радости, 1000 детей в 17:00 получат звонок-поздравление от Волшебной Морковки, за которой будет стоять волонтер и руководить действиями персонажа с помощью приложения.

Таким образом, этот рекорд официально будет зафиксирован представителями Национального Реестра Рекордов Украины.

Что будут делать дети во время общения с Волшебной Морковкой

Дети во время общения с Волшебной Морковкой смогут играть, выполнять интерактивные задания и создавать рисунки на экране.

Умножь детскую радость на 1000! Как приобщиться к национальному рекорду радости и подарить новые впечатления малышам / 5 Фотографий

Как присоединиться к национальному рекорду радости

Представители проекта приглашают желающих помочь стать волонтерами и подарить радость 1000 малышей.

А родителям малышей в возрасте от шести до девяти лет предлагают тоже приобщаться в качестве участников рекорда. Для этого нужно только заполнить заявку на сайте по ссылке. Участие бесплатное.

Умножим вместе детскую радость на 1000!

Но иногда все, что нужно малышам, — это еще раз просматривать любимые истории с анимированными персонажами. Однако и это занятие можно сделать полезным. Смотри список мультфильмов, трогательно рассказывающих о равенстве и солидарности детей.

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