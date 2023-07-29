Що може бути важливіше для батьків, аніж сяйво радості в очах їхніх дітей? Особливо, коли приводів для неї не так вже й багато, як колись.

Тому команда Kids UA з ГО Можливості. Мотивація. Медіа вже цілий рік впроваджує проект Чарівні Дзвіночки через застосунок Ізі Бізі від MaPanda для психологічної підтримки для дітей від чотирьох до дев’яти років.

Головний анімований персонаж, який спілкується з малечею, це Чарівна Морквинка. І вона познайомилася вже з понад 2000 діточок.

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Однак у День радості 1 серпня команда проекту прагне поставити національний рекорд, аби зробити трохи щасливішими ще 1000 малюків.

Як відбуватиметься встановлення рекорду радості

1 серпня, у Міжнародний день радості, 1000 дітей о 17:00 отримають дзвінок-привітання від Чарівної Морквинки, за якою буде стояти волонтер та керуватиме діями персонажа за допомогою застосунку.

Таким чином цей рекорд офіційно буде зафіксований представниками Національного Реєстру Рекордів України.

Що робитимуть діти під час спілкування з Чарівною Морквинкою

Малюки під час спілкування з Чарівною Морквинкою зможуть гратися, виконувати інтерактивні завдання та створювати малюнки на екрані.

Помножити дитячу радість на 1000! Як долучитися до національного рекорду радості та подарувати нові враження малечі / 5 Фотографій

Як долучитись до національного рекорду радості

Представники проекту запрошують охочих допомогти стати волонтерами та подарувати радість 1000 малюків.

А батькам малечі віком від шести до дев’яти років пропонують теж долучатись як учасникам рекорду. Для цього потрібно лише заповнити заявку на сайті за посиланням. Участь безкоштовна.

Помножимо разом дитячу радість на 1000!

Та іноді усе, що потрібно малечі, — це вкотре переглядати улюблені історії з анімованими персонажами. Однак і це заняття можна зробити корисним. Дивись список мультфільмів, які зворушливо розповідають про рівність та солідарність дітей.

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