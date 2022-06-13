Родительство

Не используй слово “молодец”. Альтернативные фразы, чтобы похвалить своего ребенка

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 июня 2022, 08:00
Як замінити слово молодець
Фото: Unsplash

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