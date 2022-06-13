Не используй слово “молодец”. Альтернативные фразы, чтобы похвалить своего ребенка

Ребенку всегда необходима поддержка родителей. Это вдохновляет его заниматься любимым делом и улучшать свои навыки. Но как поддержать и похвалить, кроме банальной фразы “ты молодец”?

Семейный психолог Валентина Чайка рассказала, какие фразы можно использовать, чтобы похвалить ребенка.

— Выражение “ты молодец” не имеет никакого важного значения для ребенка. Он не знакомится таким образом с собой, ведь у него нет четкой информации о реальных фактах его маленьких и больших побед, неудач, трудностей, — говорит психолог.

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Кстати, в словаре украинского языка слово “молодец” трактуется, как описание неженатого человека, крепкого парня или молодого человека, который хорошо выглядит.

Чем заменить слово “молодец”

Поэтому предлагаем перестать говорить с ребенком безликими фразами и использовать альтернативу слову “молодец”. Попробуй применить такие фразы:

мне кажется, это было лучшим твоим решением;

ты уже значительно лучше справляешься с этим заданием, ты заметил(-а)?;

я вижу, ты много экспериментировал(-а) и использовал(-а) новые цвета в рисунке;

я так горжусь тобой;

о, а как ты это придумал(-а)?;

мне очень интересен твой ход мыслей;

ты мне очень помог(-ла), спасибо за помощь;

ого! Ты долго работал(-а) над этим.

Следует проявлять заинтересованность в работе ребенка, расспрашивать о деталях и о том, почему он или она решили сделать именно так, а не иначе. Тогда твой малыш действительно поймет, что мама или папа поддерживают и понимают.

Иногда дети капризничают и их никак не удается успокоить. Кажется, ты вот-вот потеряешь самоконтроль! Раньше мы рассказывали, как не кричать на ребенка и сохранять спокойствие.

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