Не використовуй слово “молодець”. Альтернативні фрази, щоб похвалити свою дитину

Дитині завжди потрібна підтримка батьків. Це надихає її займатися улюбленою справою й покращувати свої навички. Але, як підтримати та похвалити, крім того, що сказати “Ти молодець”?

Сімейна психологиня Валентина Чайка розповіла, які фрази можна використати, щоб похвалити дитину.

— Вислів “ти молодець” не має жодного важливого значення для дитини. Вона не знайомиться таким чином з собою, адже не має чіткої інформації про реальні факти її маленьких та великих перемог, невдач, труднощів, — каже психологиня.

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До речі, в тлумачному словнику української мови слово “молодець” пояснюється, як опис неодруженої людини, міцного парубка або молодої людини, що має гарний вигляд.

Як замінити слово “молодець”

Тому пропонуємо перестати говорити з дитиною безликими фразами й використовувати альтернативу слову “молодець”. Для цього вживай такі фрази:

мені здається, це було найкращим твоїм рішенням;

ти вже значно краще справляєшся з цим завданням, ти помітив(-ла)?;

я бачу, ти багато експериментував(-ла) та використав(-ла) нові кольори у малюнку;

я так пишаюся тобою!;

о, а як ти це вигадав(-ла)?;

мені дуже цікавий твій хід думок;

ти мені дуже допоміг(-ла), дякую за допомогу;

ого! Ти довго працював(-ла) над цим.

Варто проявляти зацікавленість у діяльності дитини, розпитувати про подробиці та чому вона вирішила зробити саме так, а не інакше. Тоді твоє маля дійсно зрозуміє, що мама чи тато підтримують її та розуміють.

Інколи діти вередують так, що не вдається їх заспокоїти. Здається, ти ось-ось втратиш самоконтроль! Раніше ми розповідали, як не кричати на дитину та зберігати спокій.

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