Батьківство

Не використовуй слово “молодець”. Альтернативні фрази, щоб похвалити свою дитину

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Червня 2022, 08:00
Як замінити слово молодець
Фото: Unsplash

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