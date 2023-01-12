От архитекторов до ИТ-шников! Как помочь ребенку выбрать вуз в Украине — проект УниверCheck

В выборе вуза абитуриенты часто полагаются на мнение родителей, которые со своей стороны также нередко руководствуются принципами, чтобы ближе к дому, перспективнее или дешевле. Но такой путь, уверен телеведущий и общественный деятель Александр Педан, ошибочный.

— Когда встал вопрос о моем поступлении, мама настояла на специальности экономист, которую считала перспективной, и университете в родном Хмельницком, хотя я себя там не видел. Но если в моем случае все закончилось положительно, я нашел себя на телевидении, так бывает далеко не у всех, — делится Педан.

Уже сегодня, 12 января, на YouTube выйдет второй сезон образовательного тревела Универ Check, ведущим которого он и является. Цель проекта: познакомить абитуриентов с самыми разнообразными вузами, а также показать профессиональные перспективы, которые молодежь получит, оставшись учиться в Украине.

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— Задача нашего проекта — стимулировать абитуриентов самостоятельно выбирать учебное заведение, дать им ту информацию, которую они не найдут на официальных сайтах, обезопасить от потраченных четырех лет специальности, в которой себя не видят, и наоборот — помочь выбрать желаемую профессию, — объясняет Александр.

Во втором сезоне команда проекта решила сделать акцент на профессиях, посетив вузы, где готовят будущих стражей порядка и спасателей, архитекторов и ремесленников, политологов и IT-специалистов.

— В выборе университета следует отталкиваться от того, кем ты хочешь работать в будущем. Если полицейским, ты ищешь соответствующий вуз, а не идешь в тот, что напротив твоего дома, — говорит Александр Педан.

В новом сезоне мы подобрали самые разные профессии, которые, убежден, в послевоенном будущем будут пользоваться спросом и будут высокооплачиваемыми.

УниверCheck 2 сезон: какие города посетит команда

Александр Педан вместе с командой побывает во Львове, Черкассах, Киеве, Тернополе, Остроге, Черновцах и многих других городах Украины, чтобы посмотреть на высшее образование там.

Соведущей Александра Педана во втором сезоне Универ Check осталась его старшая дочь Лера. Напомним, в первом сезоне девушка искала вуз в том числе и для себя, и благодаря проекту нашла его. Сейчас она студентка специальности социология Украинского католического университета во Львове.

— Я не так давно стала студенткой, только в прошлом году поступила и хорошо знаю, как нелегко одиннадцатиклассникам, особенно в период войны, выбрать университет. Поэтому, может быть, мой опыт поможет кому-то и вдохновит, — говорит дочь телеведущего Валерия Педан.

Совет родителям от Александра Педана

До сих пор и дети, и их родители выбирают университет по критериям, где удобнее, дешевле, где престижнее и т.д. Семье следует оказывать как можно большую поддержку, ведь это очень серьезный выбор, и отталкиваться от умений, навыков и интересов своего ребенка.

Поговорите о том, чем он или она хочет заниматься, узнайте, к чему лежит душа. Исходя из этого, посоветуйте, какие есть варианты профессий, есть ли в этой сфере достаточное количество рабочих мест, исследуйте уровень зарплат.

Попытайтесь как родители помочь ребенку ему оценить свои навыки и найти именно ту отрасль, в которой он в будущем будет работать в кайф, найдет себе рабочее место в Украине и будет получать должную зарплату, — советует Педан.

И, конечно же, не пропускайте премьеру второго сезона образовательного тревела Универ Check 2. Профессии уже 12 января на YouTube.

А что будет, когда война закончится? Разбираем, какие профессии будут пользоваться спросом в Украине и как не потерять работу сейчас.

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