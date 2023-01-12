Від архітекторів до ІТ-вців! Як допомогти дитині обрати ВНЗ в Україні — проект УніверCheck

У виборі вищого навчального закладу абітурієнти часто покладаються на думку батьків, які зі свого боку також нерідко керуються принципами, аби ближче додому, перспективніше або дешевше. Але такий шлях, переконаний телеведучий, громадський діяч Олександр Педан, хибний.

— Коли постало питання про мій вступ, мама наполягла на спеціальності економіст, яку вважала перспективною, та університеті в рідному Хмельницькому, хоч я себе там не бачив. Але якщо в моєму випадку все завершилося позитивно, я знайшов себе на телебаченні, то так буває далеко не у всіх, — ділиться Педан.

Уже сьогодні, 12 січня, на YouTube вийде другий сезон освітнього тревелу УніверCheck, ведучим якого він є. Мета проекту: “познайомити” абітурієнтів з найрізноманітнішими вишами, а також показати професійні перспективи, які молодь отримає, залишившись навчатися в Україні.

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— Завдання нашого проекту — стимулювати абітурієнтів самостійно обирати навчальний заклад, дати їм ту інформацію, яку вони не знайдуть на офіційних сайтах, убезпечити від витрачених чотирьох років на спеціальності, в якій себе не бачать, і навпаки — допомогти обрати бажану професію, — пояснює Олександр.

У другому сезоні команда проекту вирішила зробити акцент на професіях, відвідавши виші, де гартуються майбутні правоохоронці та рятувальники, архітектори та ремісники, політологи та IT-фахівці.

— У виборі університету потрібно відштовхуватися від того, ким ти хочеш працювати у майбутньому. Якщо поліцейським, то ти шукаєш відповідний виш, а не йдеш у той, що навпроти твого дому, — каже Олександр Педан.

У новому сезоні ми підібрали найрізноманітніші професії, які, переконаний, у післявоєнному майбутньому і матимуть попит, і будуть високооплачуваними.

УніверCheck 2 сезон: які міста відвідає команда

Олександр Педан разом із командою побуває у Львові, Черкасах, Києві, Тернополі, Острозі, Чернівцях та багатьох інших містах України, щоб подивитися на вищу освіту там.

Співведучою Олександра Педана у другому сезоні УніверCheck залишилася його старша донька Лера. Нагадаємо, у першому сезоні дівчина шукала виш зокрема і для себе, і завдяки проекту знайшла його. Зараз вона студентка спеціальності соціологія Українського католицького університету, що у Львові.

— Я не так давно студентка, лише минулого року вступила і добре знаю, як нелегко одинадцятикласникам, особливо в період війни, обрати університет. Тому, можливо, мій досвід допоможе комусь та надихне, — каже донька телеведучого Валерія Педан.

Порада батькам від Олександра Педана

Досі й діти, і їхні батьки обирають університет за критеріями, де зручніше, де дешевше, де престижніше тощо. Родині варто надавати якомога більшу підтримку, адже це дуже серйозний вибір, та відштовхуватися від вмінь, навичок та зацікавлень своєї дитини.

Поговоріть про те, чим вона хоче займатися, дізнайтеся, до чого лежить душа. І, виходячи з цього, порадьте, які є варіанти професій, чи є в цій сфері достатньо робочих місць, дослідіть рівень зарплат.

Спробуйте як батьки допомогти дитині оцінити свої навички та знайти саме ту галузь, у якій вона в майбутньому буде працювати в кайф, знайде собі робоче місце в Україні та отримуватиме належну зарплатню, — радить Педан.

І, звісно, не пропускайте прем’єру другого сезону освітнього тревелу УніверCheck 2. Професії — уже 12 січня на YouTube.

Цікавить, що буде під час війни? Розбираємо, які професії матимуть попит в Україні та як не втратити роботу зараз.

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