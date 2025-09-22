Зачем давать детям карманные и как деньги берегут от ФСБ

Не является секретом печальный факт, что украинские подростки стали соглашаться на сотрудничество с российскими спецслужбами. Подростков, которым хочется больше собственной свободы и возможности купить что-то за свои деньги, россияне мотивируют финансово. Поэтому дети принимают участие в терактах, соглашаются принести бомбу в парк или изготовить ее по схеме.

В Dovidka.Info рассказали, как карманные деньги могут обезопасить ребенка от вербовки.

Как предотвратить вербовку ребенка и при чем здесь карманные

Каждый из нас был подростком. В это время нередко хочется иметь собственные деньги — на покупку игр, лишнюю пачку чипсов, а кому-то эти деньги хочется тратить на сигареты, будем откровенны. Не стоит забывать, что дети часто имеют мечты, на которые хотели бы накопить.

И когда попросить у родителей стыдно, или же подросток знает, что родителям и так не хватает денег, боится, что отругают, или знает, что точно не дадут, то начинает искать способы подработки. Хорошо, если это будет помощь старшим, расклейка объявлений или работа на огородах.

Но когда российские спецслужбы рассылают сообщения о быстром и большом заработке, ребенок может не устоять перед этим. Более того, с подростками работают агенты, имеющие психологическую подготовку, которые знают, где надавить, чтобы получить согласие ребенка на сотрудничество.

Именно поэтому родителям стоит не только рассказать подросткам о том, что такое вербовка во время войны, как это делают россияне, и чем это опасно, но и предотвратить возможное участие ребенка в подготовке терактов. Эффективным способом будут и карманные деньги.

Прежде всего объясни ребенку — чего бы ни обещали россияне, финал всегда трагичен. В лучшем случае подросток окажется в колонии, в худшем — не выживет. Вот примеры сообщений, которые шлют украинским детям российские спецслужбы:

Ни в коем случае не пытайся критиковать или высмеивать ребенка, ведь его первоочередное желание — заработать денег. Способ, которым ребенок это пытается сделать, ему не до конца понят. Ребенок хочет независимости, не просить денег у родителей, заработать самостоятельно — это нужно поддержать, а не наказывать за хорошие намерения. Начать разговор можно благодаря такой формулировке:

Я понимаю, что тебе хотелось бы иметь свои деньги/не зависеть от родителей/заработать самостоятельно. Это естественно. Но легкий и быстрый заработок без труда — это всегда плохой колокольчик. За такими предложениями скрывается реальная опасность.

Далее нужно объяснить ребенку на реальных примерах, в чем заключается опасность. Ребенок может понять, что наткнулся на ФСБ по тому, что предлагают продавать фото зданий, автомобилей, полезной информации, карт. А также за тем, что о своей работе запрещают рассказывать даже самым родным.

Психолог, гештальт-терапевт и эксперт проекта SavED Ирина Плешакова делится, что карманные деньги для подростков могут действительно снизить их уязвимость. И это происходит потому, что ребенку не нужно думать, как заработать на базовые вещи — сок, коктейль, кофе или возможность поехать домой на такси.

Карманные деньги — не привилегия, а инструмент воспитания. Детям старше 10 лет можно раз в неделю давать наличные. Это должна быть небольшая сумма. Подросткам с 12-13 лет можно оформлять собственную карточку с лимитом расходов или родительским доступом.

Сумму нужно обсудить с ребенком наперед, как и то, на что могут тратиться деньги. Условно — ребенок имеет 150 гривен в неделю, которые может потратить на сладости или отложить, и на следующей неделе иметь 300, 450, 600 гривен. Это формирует у ребенка ответственное отношение к деньгам, понятия, которые представляют собой лимиты.

Финансовая грамотность подростков

Учи ребенка или подростка не с помощью лекций, а на реальных примерах. Дай возможность ребенку потратить все карманные или накопить на то, о чем он мечтал. Так формируется правильное отношение к деньгам, понимание, что их можно потратить на что-то полезное или нет.

Можно создать общий бюджет с ребенком. Возьмите конкретную сумму денег и разделите на следующие группы расходов:

на еду

на развлечения

отложить

А еще можно научить ребенка распознавать мошеннические объявления о легком и быстром заработке. Итого разберите, почему это фейк, а не заработок. А еще полезно будет научить ребенка задавать себе вопросы перед важными решениями — “Кто и что мне предлагает?”, “Безопасно ли это?”, “Что именно нужно сделать?”, “Могу я рассказать об этом родителям?”, “Чем я рискую?”.

Если ребенок уже попал в ловушку вербовщиков — не ругай его. А объясни, что именно произошло, и почему нельзя соглашаться на такую ​​работу, как ее распознать. Сотрудничество с правоохранителями может освободить подростка от уголовного наказания.

