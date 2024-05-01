Упрощено во время войны: правила выезда детей за границу — какие нужны документы

Во время войны родителям приходится вывозить детей за границу в более безопасные для жизни и здоровья условия. Но часто семьи не могут выехать вместе, ведь военнообязанные должны оставаться в Украине.

В материале рассказываем, кто из родственников может вывозить детей за границу и какие нужны документы для ребенка и взрослого.

Правила выезда детей за границу 2024: перечень документов

По информации ГПСУ, дети младше 16 лет могут выезжать за границу в сопровождении родителей или других лиц во время военного положения. Сопровождать детей могут: один из родителей, бабушка, дедушка, совершеннолетние брат/сестра, мачеха, отчим.

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Другие люди, вывозящие ребенка за границу, должны быть уполномочены письменным заявлением одного из родителей.

Такое заявление должно быть заверено органом опеки и попечительства. Нотариально удостоверенное согласие второго родителя не требуется. Ребенок должен иметь документы (загранпаспорт или свидетельство о рождении).

Дети старше 16 лет могут путешествовать за границу самостоятельно, имея все необходимые документы.

То есть, если ребенок выезжает за границу с одним из родителей или близким родственником, для пересечения границы будет достаточно свидетельства о рождении. Если у ребенка есть загранпаспорт, лучше пересекать границу с ним.

Если ребенок выезжает за границу с одним из родителем или близким родственником, оформлять доверенность не нужно, как это было раньше. Если дети выезжают за границу на отдых или оздоровление, это может происходить исключительно при согласии Нацсоцслужбы.

Нацсоцслужба дает согласие на выезд группы детей, также должен быть список выезжающих детей, их свидетельства о рождении/загранпаспорта, заявления родителей на выезд ребенка за границу, заверенные службой по делам детей.

Ранее мы рассказывали, какие документы нужны для замены паспорта.

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