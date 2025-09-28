Принятие вместо критики: почему завышенные ожидания родителей вредят детям

На лекции для аспирантов психологии подчеркнули, что родители должны принимать своих детей такими, какие они есть, а не пытаться сделать их соответствующими собственным представлениям.

Со стороны это может казаться очевидным. Но опыт клинической практики и личного родительства показывает: принять своего ребенка — одно из самых трудных заданий. Особенно тогда, когда его поведение не совпадает с ожиданиями или ценностями родителей.

Об этом пишет Psychology Today.

Эксперты отмечают: принимать ребенка не значит позволять ему делать все, что угодно.

Это не исключает дисциплины, но меняет ее смысл. Дисциплина — это не наказание, а обучение и создание безопасной среды, в которой ребенок учится самоконтролю и уверенности.

Почему ожидания родителей могут разрушить гармонию в семье

Психиатры Стелла Чесс и Александр Томас в книге Познай своего ребенка описали три врожденных типа темперамента: легкий, медленно разогревающийся и сложный.

Они доказали, что гармония в семье зависит не от того, насколько ребенок соответствует представлениям родителей, а от того, готовы ли взрослые подстраивать свои ожидания под его реальный характер и потребности.

Когда этого не происходит, дети часто чувствуют себя неудачниками или нежеланными. И это отражается во взрослой жизни — влияет на отношения, самооценку и способность преодолевать трудности.

Психологи советуют смещать внимание с проблем ребенка на его сильные стороны — так называемые острова компетентности. Это помогает укрепить эмоциональную связь и показать, что его интересы важны.

Так, один подросток с трудностями в учебе увлекался садоводством. Сначала родители считали его интерес странным, но позже поддержали — и это стало ключом к улучшению отношений в семье.

В другой семье отец, мечтавший о спортивных успехах сына, согласился вместе посещать уроки живописи. Это сблизило его с мальчиком и снизило уровень тревожности ребенка.

Безусловная любовь как фундамент

Принятие основано на безусловной любви — когда ребенка ценят независимо от его оценок, способностей или сходства с родителями. Именно такая любовь формирует у детей чувство достоинства, уверенности и устойчивости.

Не каждый ребенок станет отличником или спортсменом. Но каждый заслуживает того, чтобы его любили таким, какой он есть, — резюмируют специалисты.

Вместе с тем война создала новые проблемы: многие дети потеряли родителей на фронте или оказались в эвакуации без родных.

Часть из них нуждается в срочной опеке, и на государство и общество ложится ответственность найти для них не просто крышу над головой, а любящие руки, которые смогут поддержать в самые трудные моменты.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!