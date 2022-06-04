Родители не должны хоронить своих малышей! Ведущие СТБ поделились волнениями ко Дню невинных детей — жертв агрессии

Недавно в мире отмечали День защиты детей, но, к сожалению, во время вооруженных конфликтов мы не можем защитить всех детей. 4 июня в мире отмечают Международный день невинных детей — жертв агрессии. Его целью является попытка почувствовать боль и страдания детей всего мира, которые испытывают физическое и морально-психическое насилие. Этот день подтверждает обязательство ООН обеспечить защиту их прав.

Ведущие телеканала СТБ поделились своими переживаниями и мыслями о пострадавших детях.

— День защиты детей в Украине связан с еще одной датой, очень грустной. 4 июня — День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Ужасно, что количество детских жертв растет. Нет прощения оккупантам — они устроили бойню на нашей земле, — говорит ведущая программ Неймовірна правда про зірок и Щасливі за сім днів Надежда Матвеева.

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— Весь мир должен сплотиться, чтобы помочь остановить войну, в которой гибнут и страдают дети! Верю, что вскоре каждый ребенок вместе со всей Украиной будет праздновать победу. Дети — будущее свободной Украины. Дети должны жить и расти счастливыми! — отметила телеведущая.

— Дети — это слово, вызывающее радость и слезы. Несколько дней назад мир отмечал Международный день защиты детей, день нашего будущего, нашего продолжения, нашей силы и смысла жизни. К сожалению, наши дети отныне будут носить статус “дети войны”. Как страшно и невозможно это звучит в 2022! — говорит ведущая проекта Щасливі за сім днів Марина Боржемская.

— Сколько мы разговаривали с ветеранами и думали, что будет, когда последний очевидец страшной Второй мировой войны умрет? Мы будем знать все только из книг и документальных лент! До 24 февраля ребенком войны был человек, которому на время окончания Второй мировой, 2 сентября 1945 года, было менее 18 лет. Сегодня очевидцами войны становятся наши дети. Незащищенные, уязвимые, открытые. Они только начинают жить и понимать окружающий мир.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 242 детей, 440 ранены. “Дети” — именно такая надпись была возле театра в Мариуполе, когда на него сбросили бомбу. “Дети” — именно такие надписи были на автомобиле, которые пытались эвакуироваться с мест боевых действий и оккупированных городов. И именно такие авто расстреливали оккупанты, не смотря, кто внутри.

Дети — те, кого мы должны защищать в этом мире и за кого каждая мать готова отдать свою жизнь. И страшно, что, даже отдавая жизнь, ты можешь не спасти своего ребенка.

Мы боремся за наших детей и не остановимся, пока победа не будет звучать по всей Украине. Пока “Украина победила” не будет кричать весь мир.

Я верю, что наши дети смогут побороть все страхи, которые им пришлось узнать за эти страшные 100 дней. Они смогут верить в добро, радоваться прогулкам в парках и не спрашивать маму, нужно ли бежать в подвал, когда услышат пассажирские мирные самолеты, которые вернутся в наше воздушное пространство. Слава нашим героям и нашей Украине! — отмечает ведущая.

— Дети — это наше будущее. Дети — это Вселенная каждого, кто любит ребенка. Тот, кто является причиной детских слез, страданий и смерти, — это зло, которое должно быть искоренено во всем. Изолированно от социальных отношений, прав, мира как такового. Пока маленький гражданин общества растет и формируется, мы должны его оберегать. И если я вижу детские слезы, я готов разорвать того, кто стал их причиной, — говорит ведущий проекта Один за всіх Сергей Костыра.

— Хочу отдельно обратить внимание на то, что российские военные делали в Буче, Бородянке: насиловали детей, пытали и убивали. Это изверги. Это олицетворение зла. А зло надо уничтожать, чтобы оно не умножалось.

То, что делали с нашими детьми, мы никогда не простим, сколько будем жить. И каждое следующее поколение будет об этом знать и напоминать по всему миру. Я только хочу, чтобы у наших ангелов-детишек эта боль с годами уменьшилась. Чтобы они все же смогли прожить свою жизнь, наполненную радостью, счастливыми воспоминаниями, а не слезами и болью.

А мы, взрослые, должны стоять на страже справедливости, чтобы ни одна слеза ребенка не упала. Чтобы ни одно право ребенка не было нарушено. Всегда! — подчеркивает Костыра.

— Родители не должны хоронить своих детей. Так не должно быть. Но это бывает. Это ужасный день. И об этом всегда нужно помнить. Эта война уже официально унесла сотни детских жизней, маленьких ангелочков, покинувших своих родителей. Это разбивает им сердце каждый день, но каждый день они помнят своих детей. Как и все мы не должны забыть никого, — отмечает ведущая Ольга Кучер.

— Каждый день, когда я понимаю, что детских жертв становится еще больше, вызывает множество болей и страданий. Я никогда не забуду встречу с мальчиком Ильей в Охматдете. Он и его семья из Мариуполя. Он трагически наблюдал смерть своей мамы. Она скончалась, держа его на руках. У Ильи было много ранений, ведь их дом атаковали российские военные. Он истекал кровью, его доставили в Киев, в Охматдет. Сейчас он лечится. Из всей его семьи осталась только бабушка.

Больше всего меня поразило, что когда я пришел к нему в палату, он смог мне улыбнуться, у него засияли глаза.

Он, конечно, ни на секунду не забудет того ужаса, который с ним произошел, но сумел найти в себе силы радоваться встрече. Когда я разговаривал с его бабушкой и она рассказывала их историю, просто начала плакать, — признается судья проекта МастерШеф Эктор Хименес-Браво.

— Плакать от жестокости этой ситуации, от ужаса того, что они пережили, от той боли, которую перенесла их семья. В то же время, это очень сильная женщина. Она показывает эту силу Ильи и всем вокруг. Она может свернуть горы!

Несмотря на все, что ей пришлось пережить, когда я сказал, что мы должны быть сильными, что победим эту войну, победим всех оккупантов, в ее глазах появилась такая уверенность и искра! Она сказала, что уверена в нашей победе. Мы сильны и все преодолеем.

И вот такое сочетание — силы и слабости — это настоящая украинская женщина.

Она будет заботиться о внуке и сделает для него все, что может и не может, — рассказал Эктор.

Эксперт программы Помощь психолога на СТБ Светлана Арефния поделилась авторским стихом, посвященным детям.

Хто є для нас діти?

То є — крила батьків!

Любов і надія назавжди!

За них ми готові життя віддавати,

Захищаючи країну відважно!

Дітей не буває своїх і чужих,

Дитина — це Янгол і світло,

Вона потребує любові і ласки,

ніколи не бути вбитою…

Ми плачемо всі

про вже янголят,

які опинились на небі,

тому що наш ворог,

не маючи прав,

зачинив життям їхнім двері.

Ми любимо вас, наші рідненькі діти,

Даруйте нам знов свої крила,

А ми збережемо вас від біди,

Лиш в єдності вся наша сила!

В День защиты детей, 1 июня, уполномоченный президента Украины по правам ребенка (2014–2021) Николай Кулеба в своем интервью рассказал о защите прав детей во время войны.