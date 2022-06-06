Столбняк, коклюш и туберкулез подстеригают детей! Самые распространенные инфекционные заболевания и как от них уберечься

К сожалению, война порождает вспышки инфекционных заболеваний. Ведь миллионы людей в Украине сейчас не имеют доступа к питьевой воде, базовым условиям гигиены, качественной и своевременной медицинской помощи и т.д.

UNICEF в Украине рассказал, какие болезни могут угрожать детям и взрослым, а также как защитить себя во время войны.

Столбняк

Эта болезнь поражает нервную систему и проявляется сильными судорогами и болью в теле. Столбняк может передаться человеку при попадании загрязненного грунта в рану или через зараженные предметы (ржавые гвозди, грабли и т.д.).

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Лучшей защитой от столбняка является прививка. Четыре дозы вакцины нужно ввести до 18 месяцев жизни малыша с ревакцинацией в 6, 16 лет и далее каждые 10 лет.

Впрочем, даже если раненый ребенок не был вакцинирован, ему можно провести экстренную прививку от столбняка.

Коклюш

Основным симптомом коклюша являются приступы спазматического кашля, мешающего дыханию. Болезнь передается воздушно-капельным путём.

Особенно коклюш опасен для детей первого года жизни, ведь протекает крайне тяжело и может вызвать пневмонию, повреждение головного мозга и даже смерть.

В Украине наблюдаются вспышки этого заболевания на фоне низкого уровня вакцинации населения. Поэтому UNICEF советует прививать ребенка четырьмя дозами вакцины до 18 месяцев.

Краснуха

Этот вирус передается воздушно-капельным путём. Симптомами краснухи является сыпь, незначительное повышение температуры, иногда воспаление суставов.

И хотя у детей болезнь обычно протекает в очень легкой форме, она может угрожать беременным женщинам выкидышем или высоким риском рождения малыша с пороками сердца, катарактой, слепотой, глухотой и т.д.

Вакцина против краснухи входит в состав комбинированной трехкомпонентной вакцины КПК (для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи). Для полной прививки нужно принять две дозы вакцины — в 12 месяцев и в 6 лет.

Туберкулез

Младенцы до первого года жизни особенно нуждаются в защите от туберкулеза, ведь он негативно влияет на печень, почки и кости ребенка. Туберкулезный менингит поражает мозговые оболочки и часто приводит к летальным исходам.

Инфекция передается воздушно-капельным путем при чихании и кашле. Так что лучше защитить своего малыша вакциной БЦЖ, которая вводится одной дозой на 3-5 день жизни.

Гепатит B

Гепатит B поражает печень и может привести к циррозу и раку, которые являются смертельными заболеваниями. Заразиться можно при контакте с кровью или другими жидкостями инфицированного человека.

Согласно национальному календарю профилактических прививок, вакцинация проводится тремя дозами в первые сутки жизни, а затем в два и шесть месяцев.

Дифтерия

Обычно дифтерия проявляется посредством ангины, во время которой в горле образуются пленки, которые могут затруднять дыхание. Даже несмотря на своевременное лечение каждый пятый человек умирает в результате этого заболевания.

Другие возможные последствия дифтерии:

удушье от пленок в горле;

поражение сердца;

поражение почек;

поражение нервной системы.

Инфекция передается воздушно-капельным путём. Единственным способом защититься от дифтерии является вакцинация, которая проводится четырьмя дозами до 18 месяцев, а затем в 6, 16 лет и далее каждые 10 лет.

Эпидемический паротит (свинка)

Так называемая свинка поражает слюнные железы, поджелудочную железу, яичники и яички, а также нервную систему человека.

Наиболее распространенными симптомами паротита являются:

воспаление и отек околоушных, подчелюстных и подъязычных слюнных желез;

высокая температура;

общая слабость;

головная боль;

бессонница.

Болезнь передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Прививка проводится вакциной КПК в год и шесть лет.

Хиб-инфекция (гемофильная инфекция)

Гемофильная инфекция передается воздушно-капельным путем со следующими возможными последствиями:

сепсисом;

артритом;

гнойным менингитом;

поражением ушей;

поражением надгортанника.

Чтобы защитить малыша от инфицирования, он должен получить три дозы вакцины в возрасте до 12 месяцев.

Корь

Корь — очень заразное заболевание. Им инфицируются девять из десяти не вакцинированных людей, контактирующих с больным.

Симптомы кори:

высокая температура;

головная боль;

насморк;

сухой кашель;

увеличение лимфоузлов;

воспаление слизистой глаз;

понос и рвота;

красная сыпь на теле.

Прививка проводится вакциной КПК в 12 месяцев и шесть лет.

Полиомиелит

Это высокоинфекционное заболевание поражает нервную систему и может привести к параличу или даже к смерти. Причем паралич, вызванный полиомиелитом, неизлечим.

Так что лучше вакцинировать ребенка четырьмя дозами до 18 месяцев. Повторная прививка проводится в 6 и 14 лет.

Помни, что вакцины против всех вышеуказанных болезней входят в национальный календарь прививок и бесплатно обеспечиваются государством. Для вакцинации не нужно подписывать декларацию с семейным врачом или педиатром.

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