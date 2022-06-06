Правець, кашлюк та туберкульоз чатують на дітей! Найпоширеніші інфекційні захворювання та як від них уберегтись

На жаль, війна породжує спалахи інфекційних захворювань. Адже мільйони людей в Україні зараз не мають доступу до питної води, базових умов гігієни, якісної та своєчасної медичної допомоги тощо.

UNICEF в Україні розповів, які хвороби можуть загрожувати дітям та дорослим, а також як захистити себе під час війни.

Правець

Ця хвороба уражає нервову систему та проявляється сильними судомами та болем у тілі. Правець може передатись людині при потраплянні забрудненого ґрунту до рани або через заражені предмети (іржаві цвяхи, граблі тощо).

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Найкращим захистом від правця є щеплення. Чотири дози вакцини потрібно ввести до 18 місяців життя малюка з ревакцинацією у 6, 16 років і далі кожні 10 років.

Утім навіть якщо поранена дитина не була вакцинована, їй можна провести екстрене щеплення від правця.

Кашлюк

Основним симптомом кашлюка є напади спазматичного кашлю, який заважає диханню. Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом.

Особливо кашлюк небезпечний для дітей першого року життя, адже протікає вкрай важко та може викликати пневмонію, ушкодження головного мозку та навіть смерть.

В Україні уже спостерігаються спалахи цього захворювання на фоні низького рівня вакцинації населення. Тож UNICEF радить щепити дитину чотирма дозами вакцини до 18 місяців.

Краснуха

Цей вірус передається повітряно-крапельним шляхом. Симптомами краснухи є висип, незначне підвищення температури, іноді запалення суглобів.

І хоч у дітей хвороба зазвичай протікає в дуже легкій формі, вона може загрожувати вагітним жінкам викиднем або високим ризиком народження малюка з вадами серця, катарактою, сліпотою, глухотою тощо.

Вакцина проти краснухи входить до складу комбінованої трикомпонентної вакцини КПК (для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи). Для повного щеплення потрібно прийняти дві дози вакцини — у 12 місяців та в 6 років.

Туберкульоз

Немовлята до першого року життя особливо потребують захисту від туберкульозу, адже він негативно впливає на печінку, нирки та кістки дитини. А туберкульозний менінгіт вражає мозкові оболонки й часто призводить до летальних наслідків.

Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом при чханні та кашлі. Тож краще захистити свого малюка вакциною БЦЖ, яка вводиться однією дозою на 3-5 день життя.

Гепатит B

Гепатит B вражає печінку та може призвести до її цирозу та раку, які є смертельними захворюваннями. Заразитись можна при контакті з кров’ю чи іншими рідинами інфікованої людини.

Згідно з національним календарем профілактичних щеплень, вакцинація проводиться трьома дозами у першу добу життя, а потім у два та шість місяців.

Дифтерія

Зазвичай дифтерія проявляється у вигляді ангіни, під час якої у горлі утворюються плівки, що можуть утруднювати дихання. Навіть попри своєчасне лікування кожна п’ята людина помирає внаслідок цього захворювання.

Інші можливі наслідки дифтерії:

задуха від плівок у горлі;

ураження серця;

ураження нирок;

ураження нервової системи.

Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Єдиним способом захиститись від дифтерії є вакцинація, яка проводиться чотирма дозами до 18 місяців, а потім у 6, 16 років і далі кожні 10 років впродовж життя.

Епідемічний паротит (свинка)

Так звана свинка вражає слинні залози, підшлункову залозу, яєчники та яєчка, а також нервову систему людини.

Найпоширенішими симптомами паротиту є:

запалення та набряк привушних, підщелепних та під’язикових слинних залоз;

висока температура;

загальна слабкість;

головний біль;

безсоння.

Хвороба передається повітряно-крапельним та контактно-побутовим шляхами. Щеплення проводиться вакциною КПК у рік та шість років.

Хіб-інфекція (гемофільна інфекція)

Гемофільна інфекція передається повітряно-крапельним шляхом з такими можливими наслідками:

сепсисом;

артритом;

гнійним менінгітом;

ураженням вух;

ураженням надгортанника.

Щоб захистити малюка від інфікування, він повинен отримати три дози вакцини у віці до 12 місяців.

Кір

Кір — надзвичайно заразне захворювання. Ним інфікуються дев’ять з десяти невакцинованих людей, які контактують із хворим.

Симптоми кору:

висока температура;

головний біль;

нежить;

сухий кашель;

збільшення лімфовузлів;

запалення слизової оболонки очей;

пронос та блювота;

червоний висип на тілі.

Щеплення проводиться вакциною КПК у 12 місяців та шість років.

Поліомієліт

Це високоінфекційне захворювання вражає нервову систему та може призвести до паралічу або навіть смерті. При чому параліч, спричинений поліомієлітом, невиліковний.

Тож краще вакцинувати дитину чотирма дозами до 18 місяців. Повторне щеплення проводиться у 6 та 14 років.

Пам’ятай, що вакцини проти всіх вище зазначених хвороб входять до національного календаря щеплень та безкоштовно забезпечуються державою. Для вакцинації не потрібно підписувати декларацію із сімейним лікарем або педіатром.

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