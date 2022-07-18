Во время тревоги тест будут прерывать: когда стартует основная сессия НМТ для абитуриентов и как она будет проходить

Полномасштабная война России против Украины изменила многие аспекты нашей жизни. Исключением не стал и образовательный процесс. Так вместо внешнего независимого оценивания в этом году абитуриенты должны пройти НМТ.

Национальное мультипредметное тестирование – это компьютерный онлайн-тест, содержащий три блока, которые будут касаться таких предметов как украинский язык, математика и история Украины.

Каждый блок будет состоять из 20 заданий, а общее время на их выполнение составит 120 минут. Все вопросы будут построены на принципах технологии ВНО.

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сообщает, что уже с 18 июля начнется основная сессия НМТ, которая продлится до 10 августа. Для прохождения теста уже зарегистрировано около 206 тысяч абитуриентов.

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Разница между ВНО и НМТ будет также заключаться в том, что теперь ответы на задачи будут подаваться онлайн, а не в тетрадях, как в прошлые годы.

Какой действовать в случае воздушной тревоги

Как объясняет Андрей Витренко, тестирование будут проводить только в защищенных помещениях, а во время воздушной тревоги онлайн тестирование будут прерывать.

В таком случае абитуриенты должны будут пройти в бомбоубежище и только по окончании тревоги смогут вернуться к выполнению задач.

Будет несколько сессий, чтобы ни один ребенок не потерял доступ к украинскому высшему образованию.

Кроме того, чтобы во время воздушной тревоги невозможно было передать кому-то ответы на вопросы, задачи будут разрабатываться максимально уникальные.

Как быть абитуриентам, находящимся за границей

В настоящее время существует возможность пройти НМТ в 46 городах 23 европейских государств. Однако на дополнительную сессию планируется добавить еще некоторые страны.

Как сообщает Андрей Витренко, по состоянию на 17 июля в Европе было зарегистрировано 24 997 абитуриентов, стремящихся сдать тест и попытаться стать студентами украинских вузов.

В Польше, Германии и других странах будут присутствовать и врачи на участках и охрана будет усилена, чтобы дети были под защитой.

За надлежащим проведением тестирования будут наблюдать тьюторы из Украины, чтобы не было языкового барьера. В основном это будут украинские учителя, которым пришлось покинуть родные дома из-за полномасштабной войны.

Кроме того, для подготовки, как и в прошлые годы, абитуриенты могут попробовать свои силы в пробном тестировании. Читай где пройти демоверсию НМТ онлайн.

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