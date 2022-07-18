Батьківство

Під час тривоги тест перериватимуть: коли стартує основна сесія НМТ для вступників та як вона буде проходити

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Липня 2022, 09:30
Основна сесія НМТ
Фото: Pexels

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