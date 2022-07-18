Під час тривоги тест перериватимуть: коли стартує основна сесія НМТ для вступників та як вона буде проходити

Повномасштабна війна Росії проти України змінила чимало аспектів нашого життя. Винятком не став і освітній процес. Так, замість зовнішнього незалежного оцінювання цього року вступники повинні скласти НМТ.

Національне мультипредметне тестування – це комп’ютерний онлайн-тест, що містить у собі три блоки, що стосуватимуться предметів українська мова, математика та історія України.

Кожен блок буде складатись з 20 завдань, а загальний час на їх виконання становитиме 120 хвилин. Усі запитання будуть побудовані на принципах технології ЗНО.

Заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко повідомляє, що вже з 18 липня розпочнеться основна сесія НМТ, яка триватиме до 10 серпня. Для проходження тесту вже зареєструвалось близько 206 тисяч абітурієнтів.

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Різниця між ЗНО та НМТ полягатиме також у тому, що тепер відповіді на завдання будуть подаватись онлайн, а не в зошитах, як у минулі роки.

Який діяти у випадку повітряної тривоги

Як пояснює Андрій Вітренко, тестування будуть проводити лише у захищених приміщеннях, а під час повітряної тривоги онлайн-тестування будуть переривати.

У такому випадку абітурієнти повинні будуть пройти до бомбосховища і лише по закінченню тривоги зможуть повернутись до виконання завдань.

Буде кілька сесій, щоб жодна дитина не втратила доступ до української вищої освіти.

Крім того, щоб під час повітряної тривоги неможливо було передати комусь відповіді на питання, завдання будуть розроблятись максимально унікальні.

Як бути абітурієнтам, що знаходиться за кордоном

Наразі існує можливість скласти НМТ у 46 містах 23 європейських держав. Однак на додаткову сесію планується додати ще деякі країни.

Як повідомляє Андрій Вітренко, станом на 17 липня у Європі було зареєстровано 24 997 абітурієнтів, які прагнуть скласти тест та спробувати стати студентами українських вищих навчальних закладів.

В Польщі, Німеччині та інших країнах будуть присутні й лікарі на дільницях, і охорона буде посилена, щоб діти були під захистом.

За належним проведенням тестування будуть спостерігати тьютори з України, щоб не було мовного бар’єра. В основному, це будуть українські вчителі, яким довелось покинути рідні домівки через повномасштабну війну.

Крім того, для підготовки, як і в минулі роки абітурієнти можуть спробувати свої сили у пробному тесті. Читай, де пройти демоверсію НМТ онлайн.

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