Абетка безпеки на все случаи жизни: ГСЧС собрала полезные советы украинцам во время войны

В наше время важно не терять бдительность, следить за развитием событий и точно знать алгоритм действий в разных ситуациях.

Для этого Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала для украинцев Абетку безпеки — простые полезные советы с объяснениями и графиками.

Читай подробнее, что делать в чрезвычайных ситуациях военного характера.

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Алфавит безопасности от ГСЧС

На сайте ГСЧС можно узнать правила, которые могут спасти жизнь во время:

обнаружения мин;

возникновения пожаров;

радиологической, химической, биологической и других угроз техногенного и природного характера;

ведения активных боевых действий и т.д.

Наш враг очень коварен. Чтобы быть готовыми к разным сценариям, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям собрала на одном сайте полезные советы под названием Абетка безпеки, — говорят спасатели.

В Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове и Запорожье разместили борды, ситилайты и цифровые экраны с QR-кодом. По нему также можно найти полезную информацию, которая поможет выжить в чрезвычайных ситуациях.

Что делать в чрезвычайных ситуациях во время войны

Благодаря полезным графикам, подготовленным ГСЧС, ты сможешь действовать спокойно и правильно в разных чрезвычайных ситуациях.

Что делать, если не успел(-а) добежать до укрытия при обстреле

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Как действовать при завале дома

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Больше полезной информации ищи на сайте ГСЧС.

Из-за частых перебоев со светом в украинских городах увеличивается риск коротких замыканий. Пожарная безопасность при отключении электроэнергии поможет тебе сохранить свой дом невредимым.

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