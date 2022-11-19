Абетка безпеки на все случаи жизни: ГСЧС собрала полезные советы украинцам во время войны

В наше время важно не терять бдительность, следить за развитием событий и точно знать алгоритм действий в разных ситуациях.
Для этого Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала для украинцев Абетку безпеки — простые полезные советы с объяснениями и графиками.
Читай подробнее, что делать в чрезвычайных ситуациях военного характера.
На сайте ГСЧС можно узнать правила, которые могут спасти жизнь во время:
Наш враг очень коварен. Чтобы быть готовыми к разным сценариям, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям собрала на одном сайте полезные советы под названием Абетка безпеки, — говорят спасатели.
Наш враг очень коварен. Чтобы быть готовыми к разным сценариям, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям собрала на одном сайте полезные советы под названием Абетка безпеки, — говорят спасатели.
В Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове и Запорожье разместили борды, ситилайты и цифровые экраны с QR-кодом. По нему также можно найти полезную информацию, которая поможет выжить в чрезвычайных ситуациях.
Благодаря полезным графикам, подготовленным ГСЧС, ты сможешь действовать спокойно и правильно в разных чрезвычайных ситуациях.
Больше полезной информации ищи на сайте ГСЧС.
Из-за частых перебоев со светом в украинских городах увеличивается риск коротких замыканий. Пожарная безопасность при отключении электроэнергии поможет тебе сохранить свой дом невредимым.
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