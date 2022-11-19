Абетка безпеки на всі випадки життя: ДСНС зібрала корисні поради українцям під час війни

У наш час важливо не втрачати пильність, слідкувати за розвитком подій та точно знати алгоритм дій у різних ситуаціях.

Для цього Державна служба України з надзвичайних ситуацій створила для українців Абетку безпеки — прості корисні поради з поясненнями та графіками.

Читай детальніше, що робити в надзвичайних ситуаціях воєнного характеру.

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Абетка безпеки від ДСНС

На сайті ДСНС можна дізнатись правила, які можуть врятувати життя під час:

виявлення мін;

виникнення пожеж;

радіологічної, хімічної, біологічної та інших загроз техногенного і природного характеру;

ведення активних бойових дій тощо.

Наш ворог — дуже підступний. Щоб бути готовими до різних сценаріїв, Державна служба України з надзвичайних ситуацій зібрала на одному сайті корисні поради під назвою Абетка безпеки, — кажуть рятувальники.

У Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові та Запоріжжі розмістили борди, сітілайти та цифрові екрани з QR-кодом. За ним також можна знайти корисну інформацію, яка допоможе вижити у надзвичайних ситуаціях.

Що робити в надзвичайних ситуаціях під час війни

Завдяки корисним графікам, підготовленим ДСНС, ти зможеш діяти спокійно та правильно під час різних надзвичайних ситуацій.

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