Абетка безпеки на всі випадки життя: ДСНС зібрала корисні поради українцям під час війни

У наш час важливо не втрачати пильність, слідкувати за розвитком подій та точно знати алгоритм дій у різних ситуаціях.
Для цього Державна служба України з надзвичайних ситуацій створила для українців Абетку безпеки — прості корисні поради з поясненнями та графіками.
Читай детальніше, що робити в надзвичайних ситуаціях воєнного характеру.
На сайті ДСНС можна дізнатись правила, які можуть врятувати життя під час:
Наш ворог — дуже підступний. Щоб бути готовими до різних сценаріїв, Державна служба України з надзвичайних ситуацій зібрала на одному сайті корисні поради під назвою Абетка безпеки, — кажуть рятувальники.
Наш ворог — дуже підступний. Щоб бути готовими до різних сценаріїв, Державна служба України з надзвичайних ситуацій зібрала на одному сайті корисні поради під назвою Абетка безпеки, — кажуть рятувальники.
У Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові та Запоріжжі розмістили борди, сітілайти та цифрові екрани з QR-кодом. За ним також можна знайти корисну інформацію, яка допоможе вижити у надзвичайних ситуаціях.
Завдяки корисним графікам, підготовленим ДСНС, ти зможеш діяти спокійно та правильно під час різних надзвичайних ситуацій.
Через часті перебої зі світлом в українських містах збільшується ризик коротких замикань. Пожежна безпека під час вимкнення електроенергії допоможе тобі зберегти свою оселю неушкодженою.
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