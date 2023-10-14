Твоя безопасность

На свидание в Киев, а на самом деле — на аферу! Мошенник-банкир обманывает девушек на десятки тысяч гривен

Анастасия Грубрина, редактор сайта 14 октября 2023, 19:00
Афера через сайти знайомств: шахрай-банкір обманює жінок
Фото: Unsplash

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