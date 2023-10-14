На свидание в Киев, а на самом деле — на аферу! Мошенник-банкир обманывает девушек на десятки тысяч гривен

Ведущая проекта Аферисты в сетях на Новом канале Елена-Кристина Лебедь рассказала детали новой мошеннической схемы, которую придумал “богатый красавчик” с сайта знакомств. Читай в нашем материале, на что способны такие аферисты, чтобы не попасть к ним на крючок.

Если ты ищешь свою любовь на сайтах знакомств или через похожие приложения, следует знать, что могут скрывать люди, которые кажутся нам милыми и любовью всей жизни.

Афера через сайты знакомств: мужчина-банкир обманывает женщин

Елена Кристина Лебедь объясняет, мужчины-аферисты часто ищут жертв на сайтах знакомств. Во время переписки начинают обещать “золотые горы”, а когда жертва соглашается на встречу — “кидают” ее на немалую сумму.

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Об одной из таких схем обмана в проекте Аферисты в сетях, который по понедельникам в 20:00 показывает Новый канал, узнала ведущая.

Для этого разоблачения я перевоплотилась в учительницу Марину, которая приехала из Шостки к банкиру-поклоннику Дмитрию. Мы “перехватили” афериста у реальной девушки. Она его раскусила во время переписки и позвонила нам.

Поскольку на фото в аккаунте не было видно лица женщины, ведущая надела парик и пошла на свидание-разоблачение. Знакомство с мошенниками происходит онлайн. Обычно мужчина-мошенник начинает рассказывать о своей престижной работе, почти сразу пишет о большой и искренней симпатии к девушке-жертве.

Проскакивают даже фразы, что она — любовь всей его жизни. Это первый признак аферистов! Кстати, жертву обычно выбирает из другого города. Чтобы, приехав к нему в Киев, девушка чувствовала себя беспомощной, — рассказывает ведущая.

Мошенник начинает действовать, поэтому приглашает жертву на свидание в Киев. И когда она уже на вокзале, говорит, что встретить ее не сможет, потому что у него срочное совещание. Или же придумывает другую причину, чтобы больше поднять свой статус.

Дальше он просит приехать к нему на такси. В случае схемы, которую разоблачала Елена-Кристина, мошенник дал адрес банка, в котором якобы работает. Мошенник встречает с шикарным букетом цветов, после чего предлагает поехать на свидание его машиной с водителем. Конечно же это обман. Псевдоводитель — это сообщник на арендованном автомобиле.

Аферист заваливает девушку комплиментами, увозит не в людный ресторан, а на пикник. Там нет лишних глаз и камер. Для убедительности во время звонков он говорит необъяснимые для многих профессиональные термины. И поднимает тост за “счастливое общее будущее”.

Здесь незаметно начинается кульминация аферы. После всех звонков мошенник говорит, что звонила его финансовый директор. Для хорошей статистики его компании не хватает клиентов на услугу Платиновый депозит.

Вообще-то там прибыль через год, но ты моя девушка, так что получишь деньги уже через месяц. Вкладываешь сейчас 20 тысяч, а забираешь 200 тысяч, — говорит мошенник.

Он говорит, что вложить так выгодно средства можно только сегодня. Он начинает подгонять, а очарованная романтикой девушка “должна” на это согласиться. Если она соглашается, подставной финансовый директор, тоже сообщница, предлагает перевести деньги на счет через терминал.

Она говорит, что так не будут учитываться налоги. Хотя на самом деле для того, чтобы девушка потом не могла отследить перевод денег и тем более вернуть их.

Аферист отвозит жертву к ближайшему терминалу, она переводит деньги, и все… Теряет одновременно и средства, и “богатого жениха”.

Посмотреть новый сезон проекта Аферисты в сетях ты можешь по понедельникам в 20:00 на Новом канале!

Раньше мы рассказывали, что с начала полномасштабной войны каждый девятый украинец становился жертвой мошенников.

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