На побачення до Києва, а насправді — на аферу! Шахрай-банкір обманює дівчат на десятки тисяч гривень

Ведуча проекту Аферисти в сітях на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь розповіла деталі нової шахрайської схеми, яку вигадав “заможний красунчик” із сайту знайомств. Читай у нашому матеріалі, на що здатні такі аферисти, аби не втрапити до них на гачок.

Якщо ти шукаєш своє кохання на сайтах знайомств або через схожі додатки, варто знати, що можуть приховувати люди, які здаються нам милими та коханням усього життя.

Афера через сайти знайомств: чоловік-банкір обманює жінок

Олена-Крістіна Лебідь пояснює, чоловіки-аферисти часто шукають жертв на сайтах знайомств. Під час листування починають обіцяти “золоті гори”, а коли жертва погоджується на зустріч — “кидає” її на чималу суму.

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Про одну з таких схем обману в проекті Аферисти в сітях, який щопонеділка о 20:00 показує Новий канал, дізналася ведуча.

Для цього викриття я перевтілилась у вчительку Марину, яка приїхала з Шостки до банкіра-шанувальника Дмитра. Ми “перехопили” афериста в реальної дівчини. Вона його розкусила під час листування й зателефонувала нам.

Оскільки на фото в акаунті не було видно обличчя жінки, ведуча вдягнула перуку та пішла на побачення-викриття. Знайомство з шахраями відбувається онлайн. Зазвичай чоловік-шахрай починає розповідати про свою престижну роботу, майже відразу пише про велику та щиру симпатію до дівчини-жертви.

Проскакують навіть фрази про те, що вона — кохання всього його життя. Це перша ознака аферистів! До речі, жертву зазвичай обирає з іншого міста. Аби, приїхавши до нього в Київ, дівчина почувалася безпорадною, — розповідає ведуча.

Шахрай починає діяти, тому запрошує жертву на побачення до Києва. І коли вона вже на вокзалі, каже, що зустріти її не зможе, бо має термінову нараду. Або ж вигадує іншу причину, аби більше підняти свій статус.

Далі він просить приїхати до нього на таксі. У випадку схеми, яку викривала Олена-Крістіна, шахрай дав адресу банку, в якому нібито працює. Шахрай зустрічає з шикарним букетом квітів, після цього пропонує поїхати на побачення його машиною з водієм. Звісно, це обман. Псевдоводій — це спільник на орендованій автівці.

Аферист завалює дівчину компліментами, везе не в людний ресторан, а на пікнік. Там немає зайвих очей та камер. Для переконливості під час дзвінків він каже незрозумілі для багатьох професійні терміни. І підносить тост за “щасливе спільне майбутнє”.

Тут непомітно починається кульмінація афери. Після усіх дзвінків шахрай каже, що телефонувала його фінансова директорка. А для хорошої статистики його компанії не вистачає клієнтів на послугу Платиновий депозит.

Взагалі-то там прибуток через рік, але ти моя дівчина, тож отримаєш гроші вже за місяць. Вкладаєш зараз 20 тисяч, а забираєш 200 тисяч, — каже шахрай.

Він каже, що вкласти так вигідно кошти можна лише сьогодні. Він починає підганяти, а зачарована романтикою дівчина “має” на це погодитися. Якщо вона погоджується, підставна фінансова директорка, теж спільниця, пропонує переказати гроші на рахунок через термінал.

Вона каже, що так не враховуватимуться податки. Хоча насправді для того, аби дівчина потім не могла простежити переказ коштів і тим паче їх повернути. Аферист відвозить жертву до найближчого терміналу, вона переказує гроші, і все… Втрачає водночас і кошти, і “заможного нареченого”.

Подивитися новий сезон проекту Аферисти в сітях ти можеш щопонеділка о 20:00 на Новому каналі!

Раніше ми розповідали, що з початку повномасштабної війни кожен дев’ятий українець ставав жертвою шахраїв.

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