Твоя безпека

На побачення до Києва, а насправді — на аферу! Шахрай-банкір обманює дівчат на десятки тисяч гривень

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 14 Жовтня 2023, 19:00
Афера через сайти знайомств: шахрай-банкір обманює жінок
Фото: Unsplash

Більше новин
На побачення до Києва, а насправді — на аферу! Шахрай-банкір обманює дівчат на десятки тисяч гривень
Не залишиться безпечної їжі? В яких продуктах є глютен та як його уникати
Як конструктивно сваритися: поради психолога для конструктивного діалогу
Почути одне одного, а не виплескувати гнів: як конструктивно з’ясовувати стосунки
Бакота
Українська Атлантида! Стартував пізнавальний проект про історію Бакоти. Що тобі треба знати
Covid-19 та грип
Грип лютуватиме разом із Covid-19! Як захистити себе та близьких та чи є вакцина в Україні
Дивитись більше

Матеріали по темі

Бакота
Українська Атлантида! Стартував пізнавальний проект про історію Бакоти. Що тобі треба знати
Як розрахувати майбутню пенсію самостійно: покрокова інструкція
Дізнайся про розмір пенсії вже зараз! Як самостійно розрахувати виплати
14 жовтня яке свято
14 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня
На побачення до Києва, а насправді — на аферу! Шахрай-банкір обманює дівчат на десятки тисяч гривень
Коли сонячне затемнення 2023: дата у жовтні й де можна подивитися

Відео
0:00:00
ІПСО

Залізти в голову ворога: інтерв’ю воїна підрозділу ІПСО про психологічні операції проти росіян
Карта бойових дій
Карта бойових дій 14 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:09:44
шлях медичної евакуації
Польоти незламних бійців! Який вигляд має довгий шлях медичної евакуації українських героїв на лікування
0:04:32
Новини Ізраїлю сьогодні
Зв’язували руки, кидали гранати та обезголовлювали дітей: відомо про звірства ХАМАС в Ізраїлі
0:06:57
Авдіївка зараз: росіяни ідуть на штурм — останні новини
Штурми не припиняються ні на мить. Яка ситуація в Авдіївці станом на зараз — останні новини
Графік відключення світла Київ: що означають нові кольори
Графіки відключення світла в Києві — що означають різні кольори
0:03:24
Радомир збирає дрон
Йому лише 16 років, а за його дронами вже черга! Як школяр після уроків власноруч збирає БпЛА для бійців
0:02:40
Красногорівка
Росіяни цинічно нищать Красногорівку! Як там досі живуть люди та чому відмовляються виїжджати
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 13 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:53
українські захисники
Заїхати безпечно в місто — майже неможливо: як українські захисники утримують позиції на Сході
Більше відео
Як конструктивно сваритися: поради психолога для конструктивного діалогу
Читати далі
Почути одне одного, а не виплескувати гнів: як конструктивно з’ясовувати стосунки
Коли ввімкнуть опалення в Харкові
Читати далі
Харків готовий? Коли почнеться опалювальний сезон 2023 у прифронтовому місті

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь