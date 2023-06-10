Цифровая гарантия безопасности: в Киеве укрытия оборудуют автоматизированной системой доступа

Иногда, к сожалению, только трагедии способны привести к положительным изменениям. Так, после гибели мирных жителей, которые не смогли попасть в укрытие, киевские местные власти решили проверить состояние помещений для защиты мирного населения.

А уже 9 июня заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что в столице планируют обустроить около трех тысяч укрытий и убежищ автоматизированной системой открытия. Это необходимо, чтобы местные жители могли гарантированно попасть в помещения во время воздушной тревоги.

Автоматизированные системы для укрытий: что известно

Кодовые системы уже начали тестировать в Дарницком районе Киева. Позже изменения распространятся на весь город.

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Кроме того, будут установлены и около 200 модульных железобетонных объектов защиты быстрого развертывания.

Петр Пантелеев отметил, что еще 8 июня депутаты на сессии приняли соответствующее решение. В этом году на его реализацию будет направлено 750 млн грн.

Также планируется проведение инвентаризации существующих подвальных и цокольных помещений, чтобы дополнить количество укрытий.

Использование врагом баллистического оружия побуждает нас создавать дополнительные укрытия в оперативной доступности для людей, прежде всего, в спальных районах города.

Также раньше мы рассказывали, куда жаловаться на закрытые укрытия в домах.

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Фото: КГВА / Telegram