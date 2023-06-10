Цифрова гарантія безпеки: у Києві укриття обладнають автоматизованою системою доступу

Іноді, на жаль, лише трагедії здатні призвести до позитивних змін. Так, після загибелі мирних жителів, які не змогли потрапити в укриття, київська місцева влада вирішила перевірити стан приміщень, що мали захищати мирне населення.

А вже 9 червня заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що у столиці планують облаштувати близько трьох тисяч укриттів та сховищ автоматизованою системою відкриття. Це необхідно, щоб місцеві жителі могли гарантовано потрапити до приміщень під час повітряної тривоги.

Автоматизовані системи для укриттів: що відомо

Кодові системи вже почали тестувати у Дарницькому районі столиці. Однак зміни поширяться згодом на все місто.

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Крім того, будуть встановлені й близько 200 модульних залізобетонних об’єктів захисту швидкого розгортання.

Петро Пантелеєв зазначив, що ще 8 червня депутати на сесії ухвалили відповідне рішення. Тож цьогоріч на його реалізацію буде спрямовано 750 млн грн.

Також заплановано проведення інвентаризації існуючих підвальних та цокольних приміщень, щоб доповнити кількість укриттів.

Адже використання ворогом балістичної зброї спонукає нас створювати додаткові укриття в оперативній доступності для людей насамперед у спальних районах міста.

Також раніше ми розповідали, куди скаржитися на зачинені укриття в будинках.

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Фото: КМВА / Telegram