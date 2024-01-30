Может вызывать рак легких: что такое радон, как он проникает в дома и как уберечься

Нас окружают разнообразные газы, о которых мы даже не догадываемся. Они могут быть вредными для здоровья и провоцировать болезни. Читай в материале, что такое газ радон — откуда он появляется и как ограничить его влияние на организм.

Что такое газ радон и почему он опасен для здоровья

Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины рассказали о газе радоне и какую опасность он может представлять организму. Этот газ инертный, а в природе образуется несколькими способами.

К примеру, в процессе распада урана, который используют для изготовления строительных материалов. Так что этот газ может присутствовать даже в домах и квартирах.

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Радон не имеет ни цвета, ни запаха и относится к инертным газам, то есть не вступающим в химические реакции. В то же время, он растворяется в воде, крови и тканевой жидкости, — пишут в ЦОЗ.

Период полураспада короткий — всего 3,8 суток. Если радон попадает в воздух из земли, он рассеивается в атмосфере. Может накапливаться на первых этажах или в подвалах зданий, потому что тяжелее воздуха.

В Украине утвердили план по снижению облучения радоном на 2020-2024 годы. Его реализация позволит уменьшить вредное влияние на здоровье украинцев.

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Радон и дочерние продукты (полоний-218, свинец-214, висмут-214, полоний-214) опасны для здоровья, потому что излучают альфа-частицы. Они могут вызывать рак дыхательных путей и легких.

Во многих странах Европы, в том числе и в Украине, радон является вторым после курения фактором риска возникновения рака легких. Ведь его основной путь попадания в организм человека — ингаляционный, то есть через легкие.

ВОЗ связывает 3-14% злокачественных новообразований в легких с влиянием радона на организм. Кроме того, радон может влиять на иммунные, кроветворные и половые клетки. Курение усиливает влияние этого газа на организм.

Радон может находиться в грунтах под домами, стройматериалах, водопроводной воде, воде из артезианских скважин и бытовом газе. Его содержимое контролируют и измеряют. Уменьшить вредное воздействие газа можно, если:

Регулярно проветривать помещение. Устанавливать вентиляцию в подвальных и цокольных помещениях. Контролировать качество материалов при строительстве. Тщательно герметизировать пол и щели в подвальных, цокольных и первых этажах зданий.

Раньше мы рассказывали, что делать, если дома чувствуется запах газа.

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