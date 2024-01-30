Може спричинити рак легень: що таке радон, як він проникає в оселі і як вберегтися

Нас оточують різноманітні гази, про багато з яких ми навіть не здогадуємося. Вони можуть бути шкідливими для здоров’я і провокувати хвороби. Читай у матеріалі, що таке газ радон — звідки він з’являється і як обмежити його вплив на організм.

Що таке газ радон і чому він небезпечний для здоров’я

Фахівці Центру громадського здоров’я МОЗ України розповіли про газ радон та яку небезпеку він може спричинити для організму. Цей газ є інертним, а в природі утворюється кількома способами.

Наприклад, у процесі розпаду урану, який використовують для виготовлення будівельних матеріалів. Тож цей газ може бути присутнім навіть у будинках та квартирах.

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Радон не має ні кольору, ні запаху і належить до інертних газів, тобто таких, які не вступають у хімічні реакції. Водночас він розчиняється у воді, крові та тканинній рідині, — пишуть у ЦГЗ.

Період напіврозпаду короткий — усього 3,8 доби. Якщо радон потрапляє в повітря з ґрунту, він розсіюється в атмосфері. Може накопичуватися на перших поверхах або у підвалах будівель, бо є важчим за повітря.

В Україні затвердили план зниження опромінення радоном на 2020-2024 роки. Його реалізація дасть змогу зменшити шкідливий влив на здоров’я українців.

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Радон та дочірні продукти (полоній-218, свинець-214, вісмут-214, полоній-214) небезпечні для здоров’я, бо випромінюють альфа-частинки. Вони можуть спричиняти рак дихальних шляхів і легень.

У багатьох країнах Європи, зокрема й в Україні, радон є другим після куріння фактором ризику виникнення раку легенів. Адже його основний шлях потрапляння до організму людини — інгаляційний, тобто через легені.

ВООЗ називає 3-14% злоякісних новоутворень у легенях із впливом радону на організм. Крім цього радон може вплинути на імунні, кровотворні та статеві клітини. Куріння підсилює вплив цього газу на організм.

Радон може бути в ґрунтах під будинками, будматеріалах, водопровідній воді, воді з артезіанських свердловин та побутовому газі. Його вміст контролюють та вимірюють. Зменшити шкідливий вплив газу можна, якщо:

Регулярно провітрювати приміщення. Встановлювати вентиляцію у підвальних та цокольних приміщеннях. Контролювати якість матеріалів під час будівництва. Ретельно герметизувати підлогу та щілини у підвальних, цокольних та на перших поверхах будівель.

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