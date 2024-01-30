Твоя безпека

Може спричинити рак легень: що таке радон, як він проникає в оселі і як вберегтися

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 30 Січня 2024, 07:00
Що таке газ радон і чому він небезпечний для здоров’я
Фото: Unsplash

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