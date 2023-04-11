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Готовятся применить против нас? Новый иранский дрон Miraj-532: характеристики

Вероника Кононенко, редактор сайта 11 апреля 2023, 11:05
характеристики Miraj-532
Фото: Pexels

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