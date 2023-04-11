Готовятся применить против нас? Новый иранский дрон Miraj-532: характеристики

Мировые санкции все больше бьют по врагу. Это сказывается на качестве и количестве его вооружения. Но все же россиян не следует недооценивать.

Почему враг выискивает цели на дальней дистанции, как с этим связаны новые иранские дроны Miraj-532 и каковы их характеристики? Обо всем этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в телемарафоне Єдині новини.

Россияне готовятся применить дроны Miraj-532 в Украине?

Гуменюк подтвердила, что сейчас у врага беспилотники уже не такого качества и не в таком количестве, как год назад. Но, несмотря на это, камеры там все же есть и сами устройства активны.

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По информации наших сил обороны, враг выискивает новые способы поражения на дистанции и собирает данные. Наблюдается активизация беспилотников по линии фронта, вдоль побережья. Это говорит о том, что могут быть подготовлены атаки.

Такая активность может быть связана с заявлением главы научно-исследовательского подразделения Сухопутных сил Корпуса стражей Исламской революции Али Кухестана об успешном испытании новых дронов Miraj-532.

Вероятно, вскоре они могут быть в Украине. Потому что на фоне критической нехватки ракет враг может договариваться о новых поставках, — говорит Наталья Гуменюк.

Начальник пресс-центра добавила: хотя о поставках дронов Miraj-532 в Украину еще неизвестно, наши специалисты уже изучают заявленные характеристики этого дрона.

Ведь если разрабатывается единица активного действия, которая может быть применима врагом, украинские защитники ищут способы противодействия.

Гуменюк уверена, что наша система противовоздушной обороны будет способна защитить и отработать правильно.

Характеристики дрона Miraj-532

Новый дрон-камикадзе Miraj-532 может нести до 50 кг взрывчатки и подорвать цели на расстоянии до 450 км.

Дрон оснащен поршневым двигателем. Он может взлетать с транспортного средства и способен достигать высоты 3,6 км. Кроме того, БПЛА может находиться в воздухе до трех часов и способен с высокой точностью поражать цели.

Еще одним преимуществом Miraj-532 является легкость сборки конструкции. Его можно быстро собрать и подготовить к полету. Это делает беспилотник неплохим вариантом для быстрого реагирования.

Пока союзники РФ передают врагу дроны, наши союзники не жалеют для нас самолетов. Читай, какие характеристики истребителей Mirage 2000.

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