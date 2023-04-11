Готуються застосувати? Новий іранський дрон Miraj-532: характеристики

Світові санкції дедалі більше даються взнаки ворогові. Це позначається на якості та кількості його озброєння. Та все ж росіян не слід недооцінювати.

Чому ворог вишукує цілі на дальній дистанції, як з цим пов’язані нові іранські дрони Miraj-532 та які їхні характеристики? Про все це розповіла начальниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк у телемарафоні Єдині новини.

Чи готуються застосувати дрони Miraj-532 в Україні?

Гуменюк підтвердила, що тепер у ворога безпілотники не такої якості й не в такій кількості, як рік тому. Та, попри це, камери у них все ж є, і вони активні.

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За інформацією, ворог вишукує нові способи ураження на дистанції та збирає дані. Спостерігається активізація безпілотників уздовж лінії фронту, уздовж узбережжя. Це говорить про те, що можуть бути підготовлені атаки.

Така активність може бути пов’язана із заявою голови науково-дослідного підрозділу Сухопутних сил Корпусу вартових Ісламської революції Алі Кухестану про успішне випробовування нових дронів Miraj-532.

Цілком імовірно, що невдовзі вони можуть бути в Україні. Бо на тлі критичної нестачі ракет ворог може домовлятися про нові постачання, — каже Наталія Гуменюк.

Начальниця прес-центру додала: хоч про постачання дронів Miraj-532 в Україну відомостей ще немає, наші фахівці вже вивчають заявлені характеристики цього дрона.

Адже якщо розробляється одиниця активної дії, яка може бути застосована ворогом, українські захисники шукають способи протидії.

Гуменюк впевнена, що наша система протиповітряної оборони буде здатна захистити та відпрацювати правильно.

Характеристики дрона Miraj-532

Новий дрон-камікадзе Miraj-532. Він може нести до 50 кг вибухівки та підірвати цілі на відстані до 450 км.

Дрон оснащений поршневим двигуном. Він може злітати з транспортного засобу і здатний досягати висоти 3,6 км. Крім того, БПЛА може перебувати у повітрі до трьох годин та здатний з високою точністю вражати цілі.

Ще однією перевагою Miraj-532 є легкість збірки конструкції. Його можна швидко зібрати та підготувати до польоту. Це все робить безпілотник непоганим варіантом для швидкого реагування.

Доки союзники РФ передають окупантам дрони, наші союзники не шкодують для нас літаків. Читай, які характеристики винищувачів Mirage 2000.

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