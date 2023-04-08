Стань оператором “пташки” та знищуй ворога онлайн! Дія запустила гру Армія дронів для підтримки ЗСУ

Дія запустила нову гру в застосунку, яка називається Армія дронів. Завдяки їй кожен охочий може стати оператором дрона та віртуально знищувати ворога.

Гравці виконуватимуть бойові завдання, накопичуватимуть бали та відкриватимуть доступ до нових безпілотників.

Сенс гри — не дати росіянам пройти через українські блокпости на танках з награбованими пралками та унітазами. Але граючи ти можеш реально допомагати нашим захисникам, які воюють не віртуально, а реально!

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Тепер просто під час гри ви можете задонатити на Армію дронів. Поки ви знищуєте ворожі танки віртуально, завдяки вашим донатам наші військові нищать ворога в реальному часі, — пишуть розробники Дії.

Для того щоб пограти в Армію дронів, потрібно:

Оновити застосунок Дія. Зайти в розділ Послуги. Знайти в категоріях гру Армія дронів. За бажанням зробити донат та почати гру.

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