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Стань оператором “пташки” та знищуй ворога онлайн! Дія запустила гру Армія дронів для підтримки ЗСУ

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Квітня 2023, 13:50
Гра Армія дронів у Дії - як грати та донатити на ЗСУ
Фото: Pexels

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