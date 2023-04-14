Против обидчика: как использовать перцовый баллончик, чтобы не навредить себе

Для защиты от нападения животных или людей мы часто носим с собой перцовый баллончик. Хорошо, если тебе никогда не приходилось его использовать, но знать, как он работает и как не навредить своим глазам, все же стоит.

В материале мы расскажем, как использовать перцовый баллончик, чтобы не навредить себе.

Как использовать перцовый баллончик, чтобы не навредить себе

Полезными советами поделилась компания самозащиты U.S. LawShield. Перцовый баллончик считается самым популярным средством самообороны. Он несмертельный и одновременно слабодействующий.

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Перцовый баллончик нужен только для того, чтобы выиграть время на побег, ведь он временно отвлекает нападающего от цели. Много кто имеет такой баллончик, но не знает, как правильно им пользоваться. Одного нажатия на кнопку недостаточно.

Перцовые баллончики имеют разную интенсивность жгучести и консистенцию, например гель, пена, струя и перцовый спрей. Перед тем как приобрести баллончик, следует разобраться с его интенсивностью и возможными последствиями от его использования.

Несколько правил, которые ты должен(-на) знать перед использованием перечного баллончика:

Правильно держи баллончик. Это поможет тебе его удержать, если злоумышленник попытается выхватить его из рук. Держи баллончик крепко в кулаке. Нажимать кнопку нужно не указательным, а большим пальцем руки. Прицелься, проверь распылитель, чтобы он был в сторону нападающего, а не в сторону твоих глаз. Очень часто люди опрыскивают себя. Целиться лучше в лицо, чтобы иметь время на побег. Если это возможно, предупреди нападающего, что используешь баллончик для защиты. Это может остановить его или привлечь внимание людей неподалеку. Распыли. Удерживай палец на кнопке 1–2 секунды. Лучше узнать, как работает баллончик во время покупки, а не нападения. Беги — двигайся в сторону. Поверни и быстро беги. Ослепленный нападающий будет бежать за тобой в ту сторону, где последний раз видел тебя, поэтому беги в другую.

Что делать, если перцовый баллончик попал в глаза

Если во время самозащиты ветер подул в твою сторону и смесь попала тебе в глаза, ни в коем случае не растирай их. Это сделает неприятные ощущения еще сильнее. Нужно поскорее вымыть руки с мылом.

Промой глаза водой. Сними и сразу постирай одежду. Важно, чтобы жгучая смесь не распространилась на другую одежду и тело. Сходи в душ, чтобы смыть остатки спрея.

После этого проверь, исправен ли твой баллончик. Может быть так, что он брызгает не в ту сторону. Проверяй осторожно, чтобы избежать повторной травмы.

Проверь баллончик на пригодность, использовать просроченный нельзя. Положи его в легкодоступное место — это может быть ближайший карман куртки, сумки или рюкзака.

Много нападений происходит в такси. Это довольно опасно, поэтому мы ранее рассказывали, как максимально обезопасить себя во время поездок в такси.

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