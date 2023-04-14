Проти кривдника: як використовувати перцевий балончик, щоб не нашкодити собі

Для захисту від нападу тварин чи людей ми часто маємо з собою перцевий балончик. Добре, якщо тобі ніколи не доводилося його використовувати, але знати, як він працює та як не нашкодити своїм очам, усе ж варто.
У матеріалі ми розповімо, як використовувати перцевий балончик, щоб не нашкодити собі.
Корисними порадами поділилась компанія самозахисту U.S. LawShield. Перцевий балончик вважається найпопулярнішим засобом самооборони. Він несмертельний та водночас малодієвий.
Перцевий балончик потрібен лише для того, щоб виграти час на втечу, адже він тимчасово відволікає нападника від цілі. Багато хто має такий балончик, але не знає, як правильно ним користуватися. Самого натискання на кнопку недостатньо.
Перцеві балончики мають різну інтенсивність пекучості та консистенцію, як-от гель, піна, струмінь та перцевий спрей. Перед тим як придбати балончик, варто розібратися з його інтенсивністю та можливими наслідками від його використання.
Кілька правил, які ти маєш знати перед використанням перцевого балончика:
Якщо під час самозахисту вітер подув у твій бік та суміш потрапила тобі в очі, в жодному разі не розтирай їх. Це зробить неприємні відчуття ще сильнішими. Потрібно якомога швидше вимити руки з милом.
Промий очі водою. Зніми та відразу випери одяг. Важливо, щоб пекуча суміш не розповсюдилась на інший одяг та тіло. Сходи в душ, щоб змити залишки спрею.
Після цього перевір, чи справний твій балончик. Може бути так, що він бризкає не в той бік. Перевіряй обережно, щоб уникнути повторного травмування.
Перевір балончик на придатність, використовувати прострочений не можна. Поклади його в легкодоступне місце — це може бути найближча кишеня куртки, сумки чи рюкзака.
Багато нападів стається в таксі. Це доволі небезпечно, тому раніше ми розповідали, як максимально убезпечити себе під час поїздок в таксі.
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