Проти кривдника: як використовувати перцевий балончик, щоб не нашкодити собі

Для захисту від нападу тварин чи людей ми часто маємо з собою перцевий балончик. Добре, якщо тобі ніколи не доводилося його використовувати, але знати, як він працює та як не нашкодити своїм очам, усе ж варто.

У матеріалі ми розповімо, як використовувати перцевий балончик, щоб не нашкодити собі.

Як використовувати перцевий балончик, щоб не нашкодити собі

Корисними порадами поділилась компанія самозахисту U.S. LawShield. Перцевий балончик вважається найпопулярнішим засобом самооборони. Він несмертельний та водночас малодієвий.

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Перцевий балончик потрібен лише для того, щоб виграти час на втечу, адже він тимчасово відволікає нападника від цілі. Багато хто має такий балончик, але не знає, як правильно ним користуватися. Самого натискання на кнопку недостатньо.

Перцеві балончики мають різну інтенсивність пекучості та консистенцію, як-от гель, піна, струмінь та перцевий спрей. Перед тим як придбати балончик, варто розібратися з його інтенсивністю та можливими наслідками від його використання.

Кілька правил, які ти маєш знати перед використанням перцевого балончика:

Правильно тримай балончик. Саме це допоможе тобі його втримати, адже зловмисник спробує вихопити його з рук. Тримай балончик міцно в кулаці. Натискати на кнопку потрібно не вказівним, а великим пальцем руки. Прицілься, перевір розпилювач, щоб він був у бік нападника, а не в бік твоїх очей. Дуже часто люди обприскують себе. Цілитися краще в обличчя, щоб мати час на втечу. Якщо це можливо, попередь нападника про те, що використаєш балончик для захисту. Це може зупинити його або ж привернути увагу людей неподалік. Розпили. Утримуй палець на кнопці 1–2 секунди. Краще дізнатися, як працює балончик під час покупки, а не нападу. Втеча — рухайся вбік. Повертай та швидко біжи. Засліплений нападник бігтиме за тобою в той бік, де востаннє бачив тебе, тож біжи в інший.

Що робити, якщо перцевий балончик потрапив в очі

Якщо під час самозахисту вітер подув у твій бік та суміш потрапила тобі в очі, в жодному разі не розтирай їх. Це зробить неприємні відчуття ще сильнішими. Потрібно якомога швидше вимити руки з милом.

Промий очі водою. Зніми та відразу випери одяг. Важливо, щоб пекуча суміш не розповсюдилась на інший одяг та тіло. Сходи в душ, щоб змити залишки спрею.

Після цього перевір, чи справний твій балончик. Може бути так, що він бризкає не в той бік. Перевіряй обережно, щоб уникнути повторного травмування.

Перевір балончик на придатність, використовувати прострочений не можна. Поклади його в легкодоступне місце — це може бути найближча кишеня куртки, сумки чи рюкзака.

Багато нападів стається в таксі. Це доволі небезпечно, тому раніше ми розповідали, як максимально убезпечити себе під час поїздок в таксі.

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