Жаждущие — все равно, что пьяные? Почему за рулем нужно пить воду и чем грозит обезвоживание

Вода — залог хорошего самочувствия и здоровья. Недостаток жидкости в нашем организме может приводить к серьезным последствиям и опасным состояниям, которые не всегда очевидны.

Британские исследователи обнаружили, что существует прямая связь между обезвоживанием водителей и количеством аварий на дорогах. Согласно данным ученых, 55% автомобилистов потребляют меньше воды, чем нужно.

Из них 43% признаются, что не берут достаточное количество воды в длительные поездки.

Как обезвоживание влияет на вождение

Оказывается, что даже несущественная нехватка жидкости в организме может приводить к значительному увеличению количества ошибок при длительном вождении.

Водитель, не пьющий достаточно чистой воды, совершает столько же ошибок, сколько и пьяный или измученный бессонницей человек.

Так что если тебе нужно отправляться в долгую поездку, не забудь взять с собой по крайней мере несколько бутылок питьевой воды. Так ты сможешь сосредоточиться на дороге и сохранить себе и другим пассажирам жизнь.

Симптомы обезвоживания

быстрая усталость;

головокружение;

спазмы в мышцах;

проблемы с концентрацией;

головная боль.

Как сохранять водный баланс во время вождения

Перед поездкой всегда пей воду, а в путь заранее подготовь несколько бутылок этой жидкости. Во время вождения делай небольшие паузы, чтобы отдохнуть и восстановить свой водный баланс.

Кроме того, даже если жаркий день, не злоупотребляй кондиционером в салоне авто. Так больше рисков, что ты забудешь потреблять воду, потому что твой организм будет меньше потеть.

Недостаточное потребление воды приводит к снижению удовлетворенности, покоя, положительных эмоций и бодрости. Читай, как мозг реагирует на обезвоживание организма.

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