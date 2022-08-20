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Жаждущие — все равно, что пьяные? Почему за рулем нужно пить воду и чем грозит обезвоживание

Елена Яковлева, редактор сайта 20 августа 2022, 20:00
Як зневоднення впливає на водіння автомобіля - результати досліджень
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