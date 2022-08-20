Спраглі — усе одно, що п’яні? Чому за кермом потрібно пити воду та чим загрожує зневоднення

Вода — запорука гарного самопочуття та здоров’я. Нестача рідини в нашому організмі може призводити до серйозних наслідків та небезпечних станів, які не завжди є очевидними.

Британські дослідники виявили, що існує прямий зв’язок між зневодненням водіїв та кількістю аварій на дорогах. Згідно з даними вчених, 55% автомобілістів споживають менше води, ніж це потрібно.

З них 43% зізнаються, що не беруть достатню кількість води в тривалі поїздки.

Як зневоднення впливає на водіння

Виявляється, що навіть неістотний брак рідини в організмі може призводити до значного збільшення кількості помилок під час тривалого водіння.

Водій, який не п’є достатньо чистої води, робить стільки ж помилок, скільки й п’яна або змучена безсонням людина.

Тож якщо тобі потрібно вирушати в довгу поїздку, не забудь взяти із собою принаймні кілька пляшок питної води. Так ти зможеш зосередитись на дорозі та зберегти собі й іншим пасажирам життя.

Симптоми зневоднення

швидка втома;

запаморочення;

спазми у м’язах;

проблеми з концентрацією;

головний біль.

Як зберігати водний баланс під час водіння

Перед поїздкою завжди пий воду, а в дорогу заздалегідь підготуй кілька пляшок цієї рідини. Під час водіння роби невеликі паузи, щоб перепочити та відновити свій водний баланс.

Крім того, навіть якщо день спекотний, не зловживай кондиціонером у салоні авто. Так більше ризиків, що ти забудеш споживати воду, бо ж твій організм менше потітиме.

Недостатнє споживання води призводить до зниження задоволеності, спокою, позитивних емоцій та бадьорості. Читай, як мозок реагує на зневоднення організму.

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