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Спраглі — усе одно, що п’яні? Чому за кермом потрібно пити воду та чим загрожує зневоднення

Олена Яковлєва, редакторка сайту 20 Серпня 2022, 20:00
Як зневоднення впливає на водіння автомобіля - результати досліджень
Фото: Unsplash

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