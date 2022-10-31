На случай отключения: как подготовить запас воды и сколько ее нужно

Россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре Украины. При аварийных и плановых отключениях нужно иметь запас воды и пищи на каждого члена семьи — смотри в нашем материале, как подготовить запас воды и сколько ее нужно.

Запас воды на человека

Чтобы рассчитать запас воды на каждого члена семьи, держи норму:

1,5–2 л питьевой воды на каждого взрослого в день.

10–12 л воды для гигиены и приготовления пищи.

Минимальное количество дней, на которые стоит сделать запас — три. Стоящая долго вода становится непригодной для употребления, поэтому запасы нужно менять или приобрести средства для дополнительной очистки — например, фильтр или таблетки для обеззараживания.

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Как сделать запас воды

Купи в магазине несколько пятилитровых бутылей воды и поставь их в удобном месте квартиры. Магазинная вода лучше всего сохраняется, потому что имеет более длительный срок годности.

Сделай надписи на баклажках с технической и питьевой водой, чтобы не спутать.

Питьевую воду также можно набрать в бюветах, но перед употреблением ее нужно кипятить не менее 10 минут.

Запас технической воды можно сделать дома из крана. Для хранения подойдут пластиковые бутыли или стеклянные банки. Техническую воду можно хранить в ведрах.

Как сделать запас воды в частном доме

Если у тебя есть собственный колодец или колонка, сделать запас воды будет легче. Однако для питья лучше приобрести магазинную, потому что вода из колодца быстрее портится.

Запас колодезной воды нужно менять каждые три – четыре дня. Необходимо сливать воду, мыть тару и наливать свежую. Срок годности воды в холодной среде больше, поэтому не храни ее на кухне или других теплых комнатах.

Техническую воду в частном доме можно хранить в бочках или цистернах.

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