На випадок відключення: як підготувати запас води та скільки її потрібно

Росія продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі України. У разі аварійних та планових відключень потрібно мати запас води та їжі на кожного члена родини — дивись у нашому матеріалі, як підготувати запас води та скільки її потрібно.

Запас води на людину

Щоб розрахувати запас води на кожного члена родини, дотримуйся норми:

1,5-2 л питної води на кожного дорослого на день.

10-12 л води для гігієни та приготування їжі.

Мінімальна кількість днів, на які варто зробити запас — три. Вода, яка стоїть довго, стає непридатною для вживання, тож запаси потрібно змінювати або придбати засоби для додаткового очищення — наприклад, фільтр або таблетки для знезараження.

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Як зробити запас води

Придбай у магазині кілька п’ятилітрових бутлів води та постав їх у зручному місці квартири. Магазинна вода найкраще зберігається, бо має довший термін придатності.

Зроби написи на баклажках з технічною та питною водою, щоб не сплутати.

Питну воду також можна набрати у бюветах, але перед вживанням її потрібно кип’ятити щонайменше 10 хвилин.

Запас технічної води можна зробити вдома з крану. Для зберігання підійдуть пластикові бутлі або скляні банки. Технічну воду можна зберігати у відрах.

Як зробити запас води в приватному будинку

Якщо ти маєш власний колодязь або колонку, зробити запас води буде легше. Однак для пиття краще придбати магазинну, бо вода з криниці швидше псується.

Запас криничної води потрібно змінювати кожні три – чотири дні. Необхідно зливати воду, мити тару і наливати свіжу. Термін придатності води в холодному середовищі більший, тож не зберігай її на кухні або інших теплих кімнатах.

Технічну воду в приватному будинку можна зберігати в бочках або цистернах.

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