Лучшее — защитникам! Как выбрать тепловизор для военных и на что обращать внимание

Тепловизор используют для того, чтобы видеть врага ночью. Он работает в любую погоду, поэтому это нужное и полезное устройство, которое может даже спасти жизнь. С ним наши военные замечают врагов на расстоянии, поэтому им не нужно подвергать себя опасности лишний раз.
Читай в нашем материале, как выбрать тепловизор и на что обращать внимание при покупке.
На рынке есть много предложений в зависимости от потребности и цены. Для военных нужно выбирать тепловизор, который стоит заметно дороже, чем бытовые и для охоты. Военные тепловизоры чаще всего бывают двух технологий: a-Si и VOx.
Они отличаются чувствительностью и температурным диапазоном. У a-Si он стандартный, поэтому этот тепловизор дешевле. VOx имеют лучшие характеристики, потому что технологичность прибора выше, поэтому и стоит он дороже.
Тепловизор может быть в виде:
При покупке обращай внимание на способность прибора выдерживать воду, пыль. Цена на качественные тепловизоры, которые используют украинские военные, стартует от 80–90 тыс. грн.
Тепловизор в идеале должен иметь возможность подключаться к мониторам, телефону через Wі-Fі или Bluetooth, иметь собственный накопитель или разъем для флешки.
У тепловизора должна быть функция охлаждения матрицы. Это помогает делать картинку четкой и лучше видеть цель. Диаметр объектива следует брать не менее 400×300 пикселей. Он влияет на угол обзора. Лучше всего отдать предпочтение тепловизору с регулируемым углом обзора.
Минимальным расстоянием детекции (распознавание цели) должно быть 1,5 км. Если есть финансовая возможность, следует выбирать тепловизоры с самыми высокими показателями.
У тепловизора должен быть оптический зум, хотя бы вдвое. Для выносливости следует взять тепловизор с возможностью замены батареи или питания от павербанка. Удачный прибор может работать без подзарядки всю ночь.
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