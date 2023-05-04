Лучшее — защитникам! Как выбрать тепловизор для военных и на что обращать внимание

Тепловизор используют для того, чтобы видеть врага ночью. Он работает в любую погоду, поэтому это нужное и полезное устройство, которое может даже спасти жизнь. С ним наши военные замечают врагов на расстоянии, поэтому им не нужно подвергать себя опасности лишний раз.

Читай в нашем материале, как выбрать тепловизор и на что обращать внимание при покупке.

Как выбрать тепловизор и на что обращать внимание при покупке

На рынке есть много предложений в зависимости от потребности и цены. Для военных нужно выбирать тепловизор, который стоит заметно дороже, чем бытовые и для охоты. Военные тепловизоры чаще всего бывают двух технологий: a-Si и VOx.

Они отличаются чувствительностью и температурным диапазоном. У a-Si он стандартный, поэтому этот тепловизор дешевле. VOx имеют лучшие характеристики, потому что технологичность прибора выше, поэтому и стоит он дороже.

Тепловизор может быть в виде:

Прицел. Подходит на маленький и средний калибр. Имеет специальный крепеж. Насадка. Насадка на прицел довольно неудобна, потому что требует времени на привыкание и пристреливание. Монокуляр. Для наблюдения одним глазом, популярен среди охотников и военных из-за своей доступности. Бинокль. Для дальнего расстояния. Очки. Надеваются на шлем, подходят для использования на малом расстоянии.

При покупке обращай внимание на способность прибора выдерживать воду, пыль. Цена на качественные тепловизоры, которые используют украинские военные, стартует от 80–90 тыс. грн.

Тепловизор в идеале должен иметь возможность подключаться к мониторам, телефону через Wі-Fі или Bluetooth, иметь собственный накопитель или разъем для флешки.

У тепловизора должна быть функция охлаждения матрицы. Это помогает делать картинку четкой и лучше видеть цель. Диаметр объектива следует брать не менее 400×300 пикселей. Он влияет на угол обзора. Лучше всего отдать предпочтение тепловизору с регулируемым углом обзора.

Минимальным расстоянием детекции (распознавание цели) должно быть 1,5 км. Если есть финансовая возможность, следует выбирать тепловизоры с самыми высокими показателями.

У тепловизора должен быть оптический зум, хотя бы вдвое. Для выносливости следует взять тепловизор с возможностью замены батареи или питания от павербанка. Удачный прибор может работать без подзарядки всю ночь.

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