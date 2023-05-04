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Лучшее — защитникам! Как выбрать тепловизор для военных и на что обращать внимание

Анастасия Грубрина, редактор сайта 04 мая 2023, 10:00
Як вибрати тепловізор і на що звертати увагу при покупці
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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