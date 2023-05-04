Найкраще — захисникам! Як вибрати тепловізор для військових та на що звертати увагу

Тепловізор використовують для того, щоб бачити ворога вночі. Він працює в будь-яку погоду, тому це потрібний і корисний пристрій, який може навіть врятувати життя. З ним наші військові помічають ворогів на відстані, тому їм не потрібно наражати себе на небезпеку зайвий раз.

Читай у нашому матеріалі, як вибрати тепловізор і на що звертати увагу при покупці.

Як вибрати тепловізор і на що звертати увагу при покупці

На ринку є багато пропозицій залежно від потреб та ціни. Для військових потрібно вибирати тепловізор, який коштує відчутно дорожче, ніж побутові та для полювання. Військові тепловізори найчастіше бувають двох технологій: a-Si та VOx.

Вони відрізняються чутливістю та температурним діапазоном. У a-Si він стандартний, тому цей тепловізор є дешевшим. VOx мають кращі характеристики, бо технологічність приладу вища, тому й коштує він дорожче.

Тепловізор може бути у вигляді:

Приціл. Підходить на малого та середнього калібру. Має спеціальне кріплення. Насадка. Насадка на приціл, доволі не зручна, бо вимагає часу на звикання та пристрілювання. Монокуляр. Для спостереження одним оком, популярний у мисливстві та у військових завдяки своїй доступності. Бінокль. Для далекої відстані. Окуляри. Вдягаються на шолом, підходить для використання на малій відстані.

Під час покупки заважай на здатність приладу витримувати воду, пил. Ціна на якісні тепловізори, які використовують українські військові, стартує від 80–90 тис. грн.

Тепловізор в ідеалі має підключатися до моніторів, до телефону через Wі-Fі або Bluetooth, мати власний накопичувач або роз’єм для флешки.

У тепловізора має бути функція охолодження матриці. Це допомагає робити картинку чіткою та краще бачити ціль. Діаметр об’єктива слід брати не менш ніж 400×300 пікселів. Він впливає на кут огляду. Найкраще віддати перевагу тепловізору з регульованим кутом огляду.

Мінімальною відстанню детекції (розпізнавання цілі) має бути 1,5 км. Якщо є фінансова можливість, слід обирати тепловізори з найвищими показниками.

У тепловізора має бути оптичний зум, хоча б удвічі. Для витривалості слід узяти тепловізор з можливістю заміни батареї чи живлення від павербанка. Вдалий прилад може працювати без підзарядки всю ніч.

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