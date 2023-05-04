Найкраще — захисникам! Як вибрати тепловізор для військових та на що звертати увагу

Тепловізор використовують для того, щоб бачити ворога вночі. Він працює в будь-яку погоду, тому це потрібний і корисний пристрій, який може навіть врятувати життя. З ним наші військові помічають ворогів на відстані, тому їм не потрібно наражати себе на небезпеку зайвий раз.
Читай у нашому матеріалі, як вибрати тепловізор і на що звертати увагу при покупці.
На ринку є багато пропозицій залежно від потреб та ціни. Для військових потрібно вибирати тепловізор, який коштує відчутно дорожче, ніж побутові та для полювання. Військові тепловізори найчастіше бувають двох технологій: a-Si та VOx.
Вони відрізняються чутливістю та температурним діапазоном. У a-Si він стандартний, тому цей тепловізор є дешевшим. VOx мають кращі характеристики, бо технологічність приладу вища, тому й коштує він дорожче.
Тепловізор може бути у вигляді:
Під час покупки заважай на здатність приладу витримувати воду, пил. Ціна на якісні тепловізори, які використовують українські військові, стартує від 80–90 тис. грн.
Тепловізор в ідеалі має підключатися до моніторів, до телефону через Wі-Fі або Bluetooth, мати власний накопичувач або роз’єм для флешки.
У тепловізора має бути функція охолодження матриці. Це допомагає робити картинку чіткою та краще бачити ціль. Діаметр об’єктива слід брати не менш ніж 400×300 пікселів. Він впливає на кут огляду. Найкраще віддати перевагу тепловізору з регульованим кутом огляду.
Мінімальною відстанню детекції (розпізнавання цілі) має бути 1,5 км. Якщо є фінансова можливість, слід обирати тепловізори з найвищими показниками.
У тепловізора має бути оптичний зум, хоча б удвічі. Для витривалості слід узяти тепловізор з можливістю заміни батареї чи живлення від павербанка. Вдалий прилад може працювати без підзарядки всю ніч.
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