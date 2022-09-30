Твоя безопасность

Так надежнее: в киевских школах заработает муниципальная охрана

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 30 сентября 2022, 15:00
Киевские школы будет охранять Муниципальная охрана
Фото: Unsplash

Больше новостей
Як отримати допомогу від Червоного Хреста українським переселенцям
Красный Крест не остался в стороне: рассказываем, как получить финансовую помощь от организации
alyona alyona и Артем Пивоваров с песней Люлі Люлі
Взяв за основу Пантелеймона Кулиша: Артем Пивоваров и alyona alyona выпустили песню Люлі-люлі
Волонтерка Людмила Янушевич шиє українські прапори для військових
Шила со слезами на глазах — волонтер из Житомира создает украинские флаги и передает их армейцам
Калуш получили новую награду
Чтобы каждый желающий мог прикоснуться к награде: что планируют сделать с новым кубком Kalush Orchestra
Смотреть больше

Материалы по теме

День вчителя привітання
День учителя 2022: теплые поздравления в стихах, прозе и ярких картинках
McDonald's як замовити
Голодные игры за БигМак: McDonald’s открылся для посетителей — где можно посидеть и как заказать доставку
Як відновлюють заклади освіти в Чернігівській області
Восстанавливают школы по крупицам: как в Черниговской области ликвидируют последствия российских обстрелов
Преступления россиян
Централизованная команда российских палачей: обнародованы доказательства военных преступлений в Киевской области

Видео
0:06:04
Калуш получили новую награду

Чтобы каждый желающий мог прикоснуться к награде: что планируют сделать с новым кубком Kalush Orchestra
0:04:45
Обстрелы Харьковской области
“Где нам еще черпать силы, как не с родной земли?”: несмотря на обстрелы, люди возвращаются домой в Харьковскую область
0:00:39
Вибухи в Запоріжжі: що відомо на сьогодні, 30 вересня 2022
25 погибших и более 74 раненых! Россияне обстреляли колонну гражданских автомобилей в Запорожье
Так надежнее: в киевских школах заработает муниципальная охрана
Россияне атаковали Николаевскую и Одесскую области дронами, ракетами и Смерчами: много раненых, есть погибшие
Так надежнее: в киевских школах заработает муниципальная охрана
Масштабный обстрел Днепра. Россияне уничтожили транспортное предприятие и убили человека
0:03:35
Як у Вінницькій області опалюють будинки теплом із землі
Экологичный и дешевый способ отопления — как в Винницкой области добывают тепло из-под земли
Карта бойових дій в Україні 30.09.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 30 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:11
Як відновлюють заклади освіти в Чернігівській області
Восстанавливают школы по крупицам: как в Черниговской области ликвидируют последствия российских обстрелов
Новий пакет підтримки від США на 12 млрд доларів
На оружие, боеприпасы, разведку и экономику — что известно о новом пакете помощи от США на $12 млрд
Історія родини, яка загинула в Дніпрі 29 вересня від російського обстрілу
На руинах сидел только пес и выл — трагическая история семьи, погибшей в Днепре в результате российских ударов
Больше видео
Як отримати допомогу від Червоного Хреста українським переселенцям
Читать дальше
Красный Крест не остался в стороне: рассказываем, как получить финансовую помощь от организации
Як підняти імунітет дитині - поради від експертів
Читать дальше
Как поднять иммунитет ребенку — врачи рассказали, от чего зависит здоровье малыша и как его укрепить

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь