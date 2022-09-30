Так надежнее: в киевских школах заработает муниципальная охрана

Киевские власти решили усилить меры безопасности во всех школах города. Следить за безопасностью в киевских школах будет Муниципальная охрана.

Смотри в нашем материале подробнее, что это за охрана и нужно ли будет за нее платить.

Киевские школы будет охранять Муниципальная охрана

О направлении охраны в школы сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Школы, добавленные в список объектов, принадлежащих к коммунальной собственности территориальной общины Киева, будут под наблюдением Муниципальной охраны.

Взятие школ под охрану будет происходить поэтапно. Первым районом, где в школах заработает Муниципальная охрана, будет Святошинский, — говорится в разъяснении.

Финансировать охрану будут из городского бюджета. Сейчас набирают и инструктируют персонал.

В условиях военного положения школы Киева оборудовали тревожными кнопками и научили руководителей школ правилам гражданской защиты. В каждой школе Киева будет работать минимум один представитель Муниципальной охраны.

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