Твоя безпека

Так надійніше: у київських школах запрацює Муніципальна охорона

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 30 Вересня 2022, 15:00
Київські школи охоронятиме Муніципальна охорона — деталі
Фото: Unsplash

Більше новин
Україна подає заявку на вступ до НАТО: звернення Зеленського 30.09.2022
Україна подає заявку до НАТО — історична промова Зеленського та що відомо
Що таке НАТО
Що таке НАТО, як працює та які відносини має з Україною? Розбираємо разом
Трансляція Путін
Чергова незаконна анексія та звинувачення Заходу: звернення Путіна 30 вересня та реакція України
ядерний удар
Антидот до безсилля: як заспокоїтися, якщо боїшся ядерного удару
Дивитись більше

Матеріали по темі

День вчителя привітання
День вчителя 2022: теплі привітання у віршах, прозі та яскравих картинках
McDonald's як замовити
Голодні ігри за БігМак: McDonald’s відкрився для відвідувачів — де можна посидіти та як замовити доставку
Як відновлюють заклади освіти в Чернігівській області
Відновлюють школи по крихтах: як у Чернігівській області ліквідують наслідки російських обстрілів
Злочини росіян
Централізована команда російських катів: Нацполіція оприлюднила докази воєнних злочинів на Київщині

Відео
0:06:50
Україна подає заявку на вступ до НАТО: звернення Зеленського 30.09.2022

Україна подає заявку до НАТО — історична промова Зеленського та що відомо
0:01:55
Що таке НАТО
Що таке НАТО, як працює та які відносини має з Україною? Розбираємо разом
Трансляція Путін
Чергова незаконна анексія та звинувачення Заходу: звернення Путіна 30 вересня та реакція України
0:06:04
Калуш отримали нову нагороду
Щоб кожен охочий міг доторкнутися до нагороди: що планують зробити з новим кубком Kalush Orchestra
0:04:45
Обстріли Харківської області
“Де ж нам ще черпати сили, як не з рідної землі?”: попри обстріли, люди повертаються додому в Харківську область
0:00:39
Вибухи в Запоріжжі: що відомо на сьогодні, 30 вересня 2022
25 загиблих і понад 74 поранених! Росіяни обстріляли колону цивільних автомобілів у Запоріжжі
Так надійніше: у київських школах запрацює Муніципальна охорона
Росіяни атакували Миколаївщину та Одещину дронами, ракетами і Смерчами: багато поранених, є загиблі
Так надійніше: у київських школах запрацює Муніципальна охорона
Масштабний обстріл Дніпра. Росіяни знищили транспортне підприємство і вбили людину
0:03:35
Як у Вінницькій області опалюють будинки теплом із землі
Екологічний та дешевий спосіб опалення — як у Вінницькій області добувають тепло з-під землі
Карта бойових дій в Україні 30.09.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 вересня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
Як отримати допомогу від Червоного Хреста українським переселенцям
Читати далі
Червоний Хрест не залишився осторонь: розповідаємо, як отримати фінансову допомогу від організації
Так надійніше: у київських школах запрацює Муніципальна охорона
Читати далі
Як підняти імунітет дитині — лікарки розповіли, від чого залежить здоров’я малюка та як його зміцнити

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь