Так надійніше: у київських школах запрацює Муніципальна охорона

Київська влада вирішила посилити заходи безпеки в усіх школах міста. Стежити за безпекою в київських школах буде Муніципальна охорона.

Дивись у нашому матеріалі детальніше, що це за охорона та чи треба буде за неї сплачувати.

Київські школи охоронятиме Муніципальна охорона

Про направлення охорони в школи повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Школи, додані до переліку об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади Києва, будуть під наглядом Муніципальної охорони.

Взяття шкіл під охорону буде відбуватися поетапно. Першим районом, де в школах запрацює Муніципальна охорона, буде Святошинський, — йдеться у роз’ясненні.

Фінансувати охорону будуть із міського бюджету. Зараз набирають та інструктують персонал.

В умовах воєнного стану школи Києва обладнали тривожними кнопками та навчили керівників шкіл правил цивільного захисту. У кожній школі Києва працюватиме щонайменше один представник Муніципальної охорони.

Раніше ми розповідали, коли розпочнуться осінні канікули для школярів.

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