Они изобрели смерть: как создали первую атомную бомбу и кто ее придумал

Ядерное оружие — самое мощное и страшное. Оно несет смерть. Атомные бомбы могут уничтожать города за минуты. Убивать сотни тысяч людей, превращать все в пепел. Прогресс — это хорошо. Но ядерное оружие — наверное, самое ужасное изобретение человечества.

О ядерном оружии сейчас говорят многие по нескольким причинам: во-первых, Россия за время полномасштабной войны не раз угрожала применить его против Украины; во-вторых, в прокат вышла кинолента Оппенгеймер, рассказывающая об изобретателе ядерного оружия.

Из названия ленты можно понять, кто придумал ядерное оружие. Но над ним работали параллельно в четырех странах. Данные были засекречены, но орудие также смогли сделать и в СССР. Мы расскажем краткую историю создания ядерной бомбы и кто ее изобрел.

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Кто придумал ядерное оружие

Работа над созданием ядерного оружия продолжалась годами. К ней приложил руку не один ученый. Ведь создание бомбы базировалось на исследованиях, проводимых учеными задолго до ее появления.

Отцом ядерного оружия называют Роберта Оппенгеймера, а в СССР за его создание отвечал Игорь Курчатов.

Однако работы над созданием атомной бомбы параллельно проводились в четырех странах: в Англии, Германии, США, Японии.

Как создавалась атомная бомба

Следует отметить, что ядерное оружие создавалось во время Второй мировой войны. Наверное, это и стало решающим фактором, почему люди хотели как можно скорее придумать мощное оружие, чтобы уничтожить врага.

Впрочем, созданию атомной бомбы предшествовало несколько этапов.

В 1905 году известный ученый Альберт Эйнштейн открыл специальную теорию относительности, согласно которой соотношение между энергией и массой выражено следующим уравнением — E = mc^2.

В 1938 году немецкие химики Фритц Страссманн и Отто Хан проводили эксперименты и смогли разбить атом урана посредством бомбардировки его нейтронами на примерно одинаковые две части. Британский учёный Отто Роберт Фриш объяснил, что при распределении ядра атома выделяется большое количество энергии.

В 1939 году французский физик Жолио-Кюри пришел к выводу, что цепная реакция может привести к взрыву огромной разрушительной силы, а именно уран станет источником энергии.

Именно последний вывод Жолио-Кюри можно считать толчком к разработке ядерного оружия.

Как происходило создание ядерного оружия в США

В сентябре 1940 года Америка активно занялись созданием оружия. Страна закупила необходимое количество руды в Бельгии, но по подставным документам. Проект получил название Манхэттен, возглавил его Лесли Гровса. Финансирование было космическим — более $2 биллиарда потратили на атомную бомбу с 1939 по 1945 год.

Сначала в штате Теннесси был построен завод по очистке урана. А уже потом, в 1942 году, появился американский ядерный центр в Лос-Аламосе, возглавляемый Робертом Оппенгеймером.

К созданию атомной бомбы привлекли 12 лауреатов Нобелевской премии. Над ядерным оружием работал огромный коллектив.

А уже к лету1945 года США создали две атомные бомбы. 16 июля 1945 года в 5:29:45 в горах Джемеза (к северу от Нью-Мехико) произошел первый взрыв атомной бомбы. Мир впервые увидел ядерный гриб, облако радиоактивной пыли поднялось на 30 000 футов. На месте взрыва было зеленое радиоактивное стекло.

Этот момент можно назвать началом атомной эпохи. США решили атаковать союзника Германии — Японию. Для этого выбрали города Хиросиму и Нагасаки. Весь мир знает, какая трагедия случилась с этими городами. Все поняли величие и разрушительную силу ядерного оружия.

С тех пор США начали работать над планом атаки ядерным оружием СССР, но Союз создал свое оружие, поэтому план отменили.

Создание ядерного оружия в СССР

В Советском союзе о создании ядерного оружия заговорили в октябре 1942 года, после того, как соответствующий проект начался в США,

СССР даже вернул из эвакуации известного академика Вернадского. Ведь он долго руководил Радиевым институтом. Но определяющую роль в создании советской атомной бомбы сыграли шпионы.

Когда летом 1945 года в США были созданы две атомные бомбы, шпионы смогли передать ее Фокус описание в СССР.

Уже 20 августа 1945 года был создан комитет по атомной энергии. Также Союз смог захватить германские документы о запасах урана в Болгарии. Тогда было создано советско-болгарское горное общество, занялись разработкой месторождений урана высокого качества. Затем началась сборка атомной бомбы, которой руководил Курчатов. Для испытаний оружия был построен полигон. А 29 августа 1949 в 07:00 взорвали первое советское ядерное устройство РДС-1.

Людям легче зрительно воспринимать сложную информацию. Так что ты можешь узнать больше о создании атомной бомбы из фильма Оппенгеймер. Исполнитель главной роли Киллиан Мерфи в своем интервью рассказал о создании фильма и почему он резонирует с сегодняшними днями.

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