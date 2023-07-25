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Они изобрели смерть: как создали первую атомную бомбу и кто ее придумал

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 июля 2023, 21:00
Хто вигадав ядерну зброю
Фото: Pixabay

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