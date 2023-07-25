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Вони винайшли смерть: як створили першу атомну бомбу та хто її вигадав

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Липня 2023, 21:00
Хто вигадав ядерну зброю
Фото: Pixabay

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