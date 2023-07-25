Вони винайшли смерть: як створили першу атомну бомбу та хто її вигадав

Ядерна зброя — найпотужніша та найстрашніша. Вона несе смерть. Атомні бомби можуть знищувати міста за хвилини. Вбивати сотні тисяч людей, перетворювати усе на попіл. Прогрес — це добре. Але ядерна зброя — напевно, найгірший винахід людства.

Про ядерну зброю зараз говорять багато з кількох причин: по-перше, Росія за час повномасштабної війни не раз погрожувала застосувати її проти України; по-друге, у прокат вийшла стрічка Оппенгеймер, яка розповідає про винахідника ядерної зброї.

З назви стрічки можна зрозуміти, хто вигадав ядерну зброю. Але над нею працювали паралельно у чотирьох країнах. Дані були засекречені, але зброю також змогли створити й в СРСР. Ми розповімо коротку історію створення ядерної бомби та хто її винайшов.

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Хто вигадав ядерну зброю

Робота над створенням ядерної зброї тривала роками. До неї доклав руку не один вчений. Адже створення бомби базувалося на дослідженнях, які вчені проводили задовго до її появи.

Батьком ядерної зброї називають Роберта Оппенгеймера, а у СРСР за її створення відповідав Ігор Курчатов.

Однак роботи над створенням атомної бомби паралельно велися в чотирьох країнах: в Англії, Німеччині, США, Японії.

Як створювалася атомна бомба

Варто зазначити, що ядерна зброя створювалася під час Другої світової війни. Напевно, це і стало вирішальним фактором, чому люди хотіли якомога швидше придумати потужну зброю — щоб знищити ворога.

Утім, створенню атомної бомби передувало кілька етапів.

У 1905 році відомий науковець Альберт Ейнштейн відкрив спеціальну теорію відносності, згідно з якою співвідношення між енергією і масою виражено наступним рівнянням — E = mc ^ 2.

У 1938 році німецькі хіміки Фрітц Страссманн і Отто Хан проводили експерименти та змогли розбити атом урану за допомогою бомбардування його нейтронами на приблизно однакові дві частини. Британський вчений Отто Роберт Фріш пояснив, що при розподілі ядра атома виділяється велика кількість енергії.

У 1939 році французький фізик Жоліо-Кюрі дійшов висновку, що ланцюгова реакція може призвести до вибуху величезної руйнівної сили, а саме уран стане джерелом енергії.

Саме останній висновок Жоліо-Кюрі можна вважати поштовхом до розробки ядерної зброї.

Як відбувалося створення ядерної зброї у США

У вересні 1940 року Америка активно зайнялася створенням зброї. Країна закупила необхідну кількість руди у Бельгії, але за підставними документами. Проект отримав назву Манхеттен, очолив його Леслі Гровса. Фінансування було космічним — понад $2 більйони витратили на атомну бомбу з 1939 по 1945 рік.

Спершу у штаті Теннессі побудували завод з очищення урану. А вже потім, у 1942 році, з’явився американський ядерний центр в Лос-Аламосі, який очолював Роберт Оппенгеймер.

До стоврення атомної бомби залучили 12 лауреатів Нобелівської премії. Над ядерною зброєю працював дуже великий колектив.

А вже до літа 1945 року у США створили дві атомні бомби. 16 липня 1945 року о 5:29:45 в горах Джемеза (на півночі від Нью-Мехіко) стався перший вибух атомної бомби. Світ вперше побачив ядерний гриб, хмара радіоактивного пилу піднялася на 30 000 футів. На місці вибуху було зелене радіоактивне скло.

Цей момент можна назвати початком атомної ери. США вирішили атакувати союзника Німеччини — Японію. Для цього обрали міста Хіросіму і Нагасакі. Весь світ знає, яка трагедія трапилася з цими містами. Усі зрозуміли велич та руйнівну силу ядерної зброї.

Відтоді США почали працювати над планом атаки ядерною зброєю СРСР, але Союз створив свою зброю, тому план скасували.

Створення ядерної зброї в СРСР

У Радянському союзі про створення ядерної зброї заговорили у жовтні 1942 року після того, як відповідний проект розпочався у США.

СРСР навіть повернув з евакуації відомого академіка Вернадського. Адже він довго керував Радієвим інститутом. Але визначальну роль у створені радянської атомної бомби відіграли шпигуни.

Коли влітку 1945 року у США створили дві атомні бомби, шпигуни змогли передати її фокус-опис до СРСР.

Вже 20 серпня 1945 року створили комітет з атомної енергії. Також Союз зміг захопити німецькі документи про запаси урану в Болгарії. Тоді створили радянсько-болгарське гірське товариство, зайнялися розробкою родовищ урану високої якості. Потім почалася збірка атомної бомби, якою керував Курчатов. Для випробувань зброї збудували полігон. А 29 серпня 1949 року о 07:00 підірвали перший радянський ядерний пристрій РДС-1.

Людям легше візуально сприймати складну інформацію. Тож ти можеш дізнатися більше про створення атомної бомби з фільму Оппенгеймер. Виконавець головної ролі Кілліан Мерфі у своєму інтерв’ю розповів про створення стрічка та чому вона резонує із сьогоденням.

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