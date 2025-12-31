Какой штраф предусмотрен использование фейерверков на Новый год: напоминает полиция

Заместитель начальника Департамента коммуникации Нацполиции Украины Виктория Пономарева в телеэфире напомнила украинцам, что в новогоднюю ночь запрещено запускать фейерверки, однако разрешается использовать бенгальские огни и хлопушки — подробнее в материале.

Почему нельзя использовать фейерверки

По словам заместительницы, пока нет никаких исключений по поводу запрета пользования фейерверков. Законодательные ограничения по обращению и использованию пиротехники введены из соображений безопасности украинцев.

Законом Украины О внесении изменений в некоторые Законы Украины об использовании и обращении пиротехнических изделий запрещено использование салютов, фейерверков и петард. Запрет действует постоянно и не имеет территориальных исключений

— отметила заместительница.

Также она добавила, что лица, которые запустят фейерверки, могут быть привлечены к ответственности административной или даже уголовной.

За нарушение соблюдения тишины и защиты граждан от воздействия шума может быть ответственность по статье 182 КУоАП, предусматривающей предупреждение или штраф в размере от 85 до 255 гривен. В то же время для должностных лиц и ФЛП этот штраф может составлять от 255 до 510 грн.

Также за использование пиротехники предусмотрены более жесткие штрафы. Это нарушение может быть квалифицировано как хулиганство — статья 296 УКУ, согласно которой возможен штраф в размере от 17 до 34 тысяч.

НПУ также будет осуществлять усиленное патрулирование безопасности и правопорядка на новогодние и рождественские праздники.

Нацполиция совместно с военнослужащими осуществляет усиленное патрулирование. Есть усиленные патрулирования на дорогах, возле культовых сооружений и в местах массового пребывания людей.

Также она отметила, что среди наиболее распространенных нарушений, фиксируемых на новогодние праздники, распитие алкоголя в общественных местах, появление в пьяном виде и т.д.

