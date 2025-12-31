Який штраф передбачено за використання феєрверків на Новий рік: нагадує поліція

Заступниця начальник Департаменту комунікації Нацполіції України Вікторія Пономарьова у телеефірі нагадала українцям, що в новорічну ніч заборонено запускати феєрверки, однак дозволяється використовувати бенгальські вогні та хлопавки — детальніше у матеріалі.

Чому не можна використовувати феєрверки

За словами заступниці, наразі немає жодних винятків щодо заборони користування феєрверків. Законодавчі обмеження щодо обігу та використання піротехніки запроваджені з міркувань безпеки українців.

Законом України Про внесення змін до деяких Законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів заборонено використання салютів, феєрверків та петард. Заборона діє постійно та не має територіальних винятків,

— зазначила заступниця.

Також вона додала, що особи, які запустять феєрверки, можуть бути притягнуті до відповідальності — адміністративної або навіть кримінальної.

За порушення дотримання тиші та захисту громадян від впливу шуму може бути відповідальність за статтею 182 КУпАП, яка передбачає попередження або штраф розміром від 85 до 255 гривень. Водночас для службових осіб і ФОПів цей штраф може складати від 255 до 510 грн.

Також за використання піротехніки передбачені більш жорсткі штрафи. Це порушення може бути кваліфіковане як хуліганство — це стаття 296 ККУ, згідно з якою можливий штраф розміром від 17 до 34 тисяч.

НПУ також здійснюватиме посилене патрулювання безпеки та правопорядку на новорічні та різдвяні свята.

Нацполіція спільно з військовослужбовцями здійснює посилене патрулювання. Є посилені патрулювання на автошляхах, біля культових споруд та у місцях масового перебування людей.

Також вона зазначила, що серед найбільш поширених порушень, що фіксуються на новорічні свята, є розпиття алкоголю в громадських місцях, поява у п’яному вигляді тощо.

