Як працюють банки на Новий рік 2026: що треба знати клієнтам

Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів та порядок роботи цієї системи на новорічні свята. Читай, як працюватимуть банки та СЕП на Новий рік — у нашому матеріалі.

Як працюють банки на Новий рік: що відомо

У цей період СЕП працюватиме у режимі 24/7 згідно з Технологічним регламентом роботи системи, водночас Нацбанк врахував звернення Державної казначейської служби України щодо обмеження роботи в СЕП для цієї установи з причини завершення звітності цього року.

Тому 30 грудня 2025 все працюватиме штатно, однак наступного дня передбачаються зміни у роботі:

розрахунки ДКСУ за платежами з погашення і обслуговування держборгу, у тому числі з датою валютування 31 грудня, в іноземній валюті через Нацбанк та АТ Укрексімбанк, а саме з виплати надходжень та погашення за облігаціями внутрішніх держпозик, що номіновані іноземною валютою, здійснюються до 13:00 31 грудня 2025 року;

до 16 години цього ж дня відбуватимуться розрахунки за платежами з погашення та обслуговування держборгу між ДКСУ та Нацбанком у національній валюті з датою погашення 31 грудня 2025 року, у тому числі з виплати доходу та погашення за облігаціями внутрішніх державних позик.

31 грудня цього року та 1 січні 2026 СЕП працюватиме 27/7 без перебоїв та зупинок, водночас через систему не прийматимуться платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу ДКСУ. Банківська система, валютний ринок, депозитарій НБУ та інші системи Нацбанку працюватимуть повністю у штатному режимі.

Задля забезпечення діяльності системи банків України та належного обслуговування клієнтів всі банки зобов’язані прикріпити власні каси та банкомати готівкою різних номіналів.

