Графік роботи Нової пошти на свята: як працюватимуть відділення

Напередодні зимових свят українці традиційно активніше користуються поштовими послугами — надсилають подарунки, замовлення з інтернет-магазинів і важливі посилки рідним. Тож графік роботи Нової пошти на свята стає особливо актуальним, аби все встигнути без поспіху.

Нова пошта оприлюднила режим роботи відділень на різдвяно-новорічний період.

Графік роботи Нової пошти на новорічні свята

Згідно з інформацією компанії, графік роботи Нової пошти на новорічні свята виглядатиме так:

24 та 25 грудня — відділення працюють у звичному режимі;

31 грудня — скорочений робочий день, до 17:00;

1 січня — вихідний день.

Саме за таким розкладом працюватиме більшість відділень по Україні, однак у невеликих населених пунктах можливі індивідуальні зміни.

Нова пошта: графік роботи на свята 2025–2026

У компанії зазначають, що графік роботи Нової пошти на свята 2025–2026 років сформований з урахуванням традиційного зростання кількості відправлень наприкінці грудня. У цей період навантаження на логістику значно збільшується, тому клієнтам радять планувати доставку заздалегідь.

Зокрема, щоб уникнути черг та затримок, варто:

Оформлювати відправлення не в останні дні року;

Перевіряти графік конкретного відділення у застосунку або на сайті;

За можливості забирати посилки до 31 грудня.

Як і в попередні роки, 1 січня 2026 року для відділень Нової пошти буде вихідним. Уже з наступного дня компанія повернеться до стандартного режиму роботи.

Не відстає від приватних компаній і державний поштовий оператор. Для тих, хто планує скористатися послугами національної мережі, варто враховувати, що розклад тут дещо відрізняється, оскільки компанія часто орієнтується на державні вихідні.

