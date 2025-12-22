График работы Новой почты на праздники 2025-2026: как будут работать отделения

Накануне зимних праздников украинцы традиционно активнее пользуются почтовыми услугами — отправляют подарки, заказы из интернет-магазинов и важные посылки родным. Поэтому график работы Новой почты на праздники становится особенно актуальным, чтобы все успеть без спешки.

Новая почта обнародовала режим работы отделений на рождественско-новогодний период.

График работы Новой почты на новогодние праздники 2025-2026

Согласно информации компании, график работы Новой почты на новогодние праздники будет выглядеть так:

24 и 25 декабря — отделения работают в обычном режиме;

31 декабря — сокращенный рабочий день, до 17:00;

1 января — выходной день.

Именно по такому расписанию будет работать большинство отделений по Украине, однако в небольших населенных пунктах возможны индивидуальные изменения.

Новая почта: график работы на праздники 2025–2026

В компании отмечают, что график работы Новой почты на праздники 2025–2026 годов сформирован с учетом традиционного роста количества отправлений в конце декабря. В этот период нагрузка на логистику значительно увеличивается, поэтому клиентам советуют планировать доставку заранее.

В частности, чтобы избежать очередей и задержек, стоит:

Оформлять отправления не в последние дни года;

Проверять график конкретного отделения в приложении или на сайте;

По возможности забирать посылки до 31 декабря.

Как и в предыдущие годы, 1 января 2026 года для отделений Новой почты будет выходным. Уже со следующего дня компания вернется к стандартному режиму работы.

Не отстает от частных компаний и государственный почтовый оператор. Для тех, кто планирует воспользоваться услугами национальной сети, стоит учитывать, что расписание здесь несколько отличается, так как компания часто ориентируется на государственные выходные.

