Как работают банки на Новый год 2026: что нужно знать клиентам

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей и порядок работы системы на новогодние праздники. Читай, как будут работать банки и СЭП на Новый год в нашем материале.

Как работают банки на Новый год: что известно

В этот период СЭП будет работать в режиме 24/7 согласно Технологическому регламенту работы системы, в то же время Нацбанк учел обращение Государственной казначейской службы Украины об ограничении работы в СЭП для этого учреждения по причине завершения отчетности в этом году.

Поэтому 30 декабря 2025 года все будет работать штатно, однако на следующий день предполагаются изменения в работе:

расчеты ГКСУ по платежам по погашению и обслуживанию госдолга, в том числе с датой валютирования 31 декабря, в иностранной валюте через Нацбанк и АО Укрэксимбанк, а именно по выплате поступлений и погашению по облигациям внутренних госзаймов, номинированных иностранной валютой, осуществляются до 13:00 31 декабря;

до 16 часов этого же дня будут проходить расчеты по платежам по погашению и обслуживанию госдолга между ГКСУ и Нацбанком в национальной валюте с датой погашения 31 декабря 2025 года, в том числе по выплате дохода и погашению по облигациям внутренних государственных займов.

31 декабря этого года и 1 января 2026 года СЭП будет работать 27/7 без перебоев и остановок, в то же время через систему не будут приниматься платежные и информационные сообщения от и в адрес ГКСУ. Банковская система, валютный рынок, депозитарий НБУ и другие системы Нацбанка будут работать полностью в штатном режиме.

Для обеспечения деятельности системы банков и надлежащего обслуживания клиентов все банки обязаны прикрепить собственные кассы и банкоматы наличными деньгами разных номиналов.

