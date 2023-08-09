Чтобы защитить себя и свою семью: нужно ли разрешение на пневматический пистолет

В связи с военным положением в Украине остро встал вопрос о праве на гражданское огнестрельное оружие. Многие уже давно изучают вопросы различных пистолетов и разрешений на них. Нужно ли разрешение на пневматический пистолет в Украине 2023 — читай в материале.

Нужно ли разрешение на пневматический пистолет в 2023 году

По словам юриста Виктора Мазура, в первую очередь нужно разобраться с тем, что такое пневматика. Пневматика — не боевое оружие. Однако, используя его, можно нанести серьезные травмы. Некоторые его подвиды все же требуют специальных разрешительных документов.

В Украине законодательная база позволяет свободно использовать оружие, калибр шара которого не больше 4, 5 мм. А скорость пули — не более 100 м в сек.

Если эти параметры присутствуют в твоем оружии, то его можно покупать без страха ответственности и без оформления специальных документов. Но если у пистолета параметры больше, то нужно иметь соответствующие документы.

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Нужно ли разрешение на пневматический пистолет в Украине и как это регулируется законом

Вопрос оружия регулируется ст. 190 КУоАП Нарушение гражданами порядка приобретения, хранения, передачи другим лицам или продажи огнестрельного, холодного или пневматического оружия.

Что нужно сделать для получения разрешения на оружие: инструкция

Если твой пистолет не подлежит хранению без документов, сделать их можно, воспользовавшись гайдом:

В первую очередь необходимо пройти специальные курсы по обращению с оружием. На них изучают материальную часть, правила и получают соответствующую справку. После этого тебе следует обратиться в соответствующий орган полиции и подать документы. Затем оружие необходимо купить, зарегистрировать и получить разрешение (на 3 года).

Какие документы необходимы для получения разрешения на оружие: список

карточка-заявление;

медицинская справка;

справка об отсутствии судимости;

справка об изучении материальной части оружия, специальных средств, правил обращения с ними и их применении;

платежный документ о внесении средств на предоставление соответствующей платной услуги;

копии паспорта и карты налогоплательщика;

4 фотографии размера 3х4 см;

договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца оружия.

Но процедура получения разрешения для других видов оружия несколько отличается. Ранее мы рассказывали, как получить разрешение на травматический пистолет в Украине.

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