Чтобы защитить себя и свою семью: нужно ли разрешение на пневматический пистолет

В связи с военным положением в Украине остро встал вопрос о праве на гражданское огнестрельное оружие. Многие уже давно изучают вопросы различных пистолетов и разрешений на них. Нужно ли разрешение на пневматический пистолет в Украине 2023 — читай в материале.
По словам юриста Виктора Мазура, в первую очередь нужно разобраться с тем, что такое пневматика. Пневматика — не боевое оружие. Однако, используя его, можно нанести серьезные травмы. Некоторые его подвиды все же требуют специальных разрешительных документов.
В Украине законодательная база позволяет свободно использовать оружие, калибр шара которого не больше 4, 5 мм. А скорость пули — не более 100 м в сек.
В Украине законодательная база позволяет свободно использовать оружие, калибр шара которого не больше 4, 5 мм. А скорость пули — не более 100 м в сек.
Если эти параметры присутствуют в твоем оружии, то его можно покупать без страха ответственности и без оформления специальных документов. Но если у пистолета параметры больше, то нужно иметь соответствующие документы.
Вопрос оружия регулируется ст. 190 КУоАП Нарушение гражданами порядка приобретения, хранения, передачи другим лицам или продажи огнестрельного, холодного или пневматического оружия.
Если твой пистолет не подлежит хранению без документов, сделать их можно, воспользовавшись гайдом:
Но процедура получения разрешения для других видов оружия несколько отличается. Ранее мы рассказывали, как получить разрешение на травматический пистолет в Украине.
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